Benfica e CPK com goleadas robustas

Benfica de Macau e Chao Pak Kei estiveram em destaque nesta jornada da Liga de Elite ao golearem, respectivamente, Lai Chi e Hang Sai, por 8-0 e 10-0.

A jornada ficou marcada pela ascensão do Sporting ao segundo lugar, tirando partido do empate a duas bolas entre Ka I e Ching Fung. Os ‘leões’, por sua vez, derrotaram a Alfândega por 2-0. Por último, o Monte Carlo venceu a formação da Polícia por 1-0.

Em relação ao campeonato da segunda divisão, as duas formações de matriz portuguesa foram ambas derrotadas, por 2-1. A equipa do Consulado, orientada por José Rocha Diniz, voltou a perder com o Chuac Lun, tal como tinha acontecido na primeira volta, enquanto que a formação treinada por Pelé foi derrotada pelo Chong Wa.

A jornada ficou marcada pelo empate do líder Tim Iec ante o Lun Lok, perdendo assim os primeiros pontos nesta temporada. P.A.S.