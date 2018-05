Ávila com início de época acidentado

A jornada de abertura da edição de 2018 do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC), disputada este fim-de-semana no Circuito Internacional de Xangai, não correu de feição ao piloto português Rodolfo Ávila, que foi forçado a abandonar prematuramente em ambas as corridas.

Depois de ter colocado o VW Lamando GTS oficial na 6ª posição da grelha de partida para a primeira corrida do ano, numa sessão de qualificação realizada com o piso molhado, Ávila teve uma curta corrida no sábado à tarde. O piloto português residente em Macau foi uma das vítimas da carambola na primeira curva que deixou de fora seis concorrentes devido à reduzida visibilidade e ao facto de muitos dos carros estarem montados com pneus de seco num momento em que começou a chover.

Na corrida de ontem, e logo na primeira volta, uma ligeira colisão lateral com um adversário danificou a suspensão do VW Lamando GTS nº9, provocando novo abandono a Ávila.

“Este não foi o início de temporada que gostaria. Estar envolvido em acidentes no início de ambas as corridas e sair do primeiro evento sem somar qualquer ponto não é algo que me possa orgulhar. Foi uma pena não ter sido possível traduzir o trabalho e esforço da equipa em resultados sólidos este fim-de-semana. No entanto, as corridas são mesmo assim, e há que encarar as provas que aí vêm. As duas vitórias do meu companheiro de equipa Rob Huff provam que o VW Lamando GTS é competitivo e capaz de vencer”, referiu o piloto português, num comunicado da equipa.

A temporada do CTCC continua dentro de quinze dias no Circuito Internacional de Zhuhai.