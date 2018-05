Tuna Macaense e “Water Singers” representam Macau no Festival de Música de Beishan

A edição deste ano do Festival de Música de Beishan integra dois grupos de música de Macau. A Tuna Macaense abre hoje o evento e “Water Singers” sobem ao palco no vizinho município de Zhuhai amanhã. O Festival de Música de Beishan assinala a sua 8ª edição com uma “nova imagem” e com mais de 30 músicos internacionais de sete países e regiões que vão oferecer ao público música ‘folk’, electrónica e de dança.

A Tuna Macaense, criada em 1935 e que à época era composta por mais de três dezenas de músicos portugueses, leva ao festival os sons da guitarra, do piano, do órgão, percussão e harmónica. Já “Water Singers”, que se juntou no começo de 2014, apresenta vozes femininas do território num coro com um “estilo único”, como descreve a organização do evento. O grupo venceu a competição “Asia Cup A Cappella”, inserida no Vocal Asia Festival, em 2016, marcando assim a estreia de Macau na conquista deste prémio.

Hoje, depois da Tuna Macaense, é a vez de se apresentarem Rogeon, no violino, Doug de Veries, na guitarra, e Vanderwall, na bateria, que trazem da Austrália ao Delta do Rio das Pérolas os ritmos e melodias do samba e do baião do Brasil. No mesmo dia, SISAY, banda considerada embaixadora da música do Equador, mostra o resultado da junção da música andina, latina e do mundo, e Saharadja chega da Indonésia para fechar o primeiro dia do festival com a fusão dos estilos étnico e contemporâneo, recorrendo ao trompete, violino eléctrico e acústico, guitarra, cítara ou ‘djembe’.

Amanhã, depois de “Water Singers”, “Beledo’s World Peace Coallition” convida Dede Yanto para um concerto conduzido por Beledo, guitarrista, pianista e compositor de Nova Iorque nascido em Montevideo, Uruguai. E, antes de Saharadja fechar mais um dia de espectáculos, Vogt4Us marca mais uma vez presença em Beishan com os sons do Brasil: Verónica Nunes, cantora natural do Rio de Janeiro, e Ricardo Vogt, compositor e guitarrista brasileiro que já arrecadou três prémios Grammy, apresentam um alinhamento completamente novo.