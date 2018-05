TSI: Adjudicação de serviços no terminal da Taipa à Focus-Gestão mantém-se anulada

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) indeferiu o pedido de suspensão de eficácia da anulação da adjudicação de prestação de serviços de manutenção das instalações do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, interposto junto do Tribunal de Última Instância (TUI) pelo Chefe do Executivo e pela empresa Focus-Gestão, Operação e Manutenção de Instalações, à qual, depois de concurso público, e com a autorização de Chui Sai On, foram entregues os trabalhos em 2016.

Na altura, o recurso contencioso de anulação foi apresentado pela Companhia CCCC Terceiro Macau Limitada, outra das cinco empresas cujas propostas foram admitidas a concurso. No início do passado mês de Fevereiro, o TUI determinou que a Comissão de Avaliação das Propostas relativas ao concurso público para prestação destes serviços “violou” o programa do concurso, mantendo a decisão anteriormente tomada pelo TSI. A 14 do mesmo mês, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, proferiu um despacho “determinando proceder ao cumprimento do referido acórdão do TUI dentro do prazo legal”, indica um comunicado do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância.

“A Focus-Gestão, Operação e Manutenção de Instalações, S.A. veio requerer a suspensão da eficácia do referido despacho para o TSI, alegando que a execução deste acto lhe causará prejuízos de difícil reparação, a suspensão da execução não acarreta qualquer prejuízo para o interesse público, e inexistem indícios de ilegalidade do recurso”, explica o mesmo comunicado.

O Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância detalha que “nunca é possível para o TSI determinar a suspensão de eficácia do acto administrativo pelo qual se determinou o cumprimento espontâneo das decisões judiciais transitadas em julgado”.

Acrescenta ainda que “é consabido que a necessidade do acatamento das decisões judiciais já transitadas em julgado traduz numa regra fundamental do Estado de Direito, cuja violação implicará a destruição do próprio sistema legal. No âmbito do contencioso administrativo, a execução espontânea das decisões judiciais transitadas em julgado é um dever legal da Administração, cujo incumprimento ilícito poderá incorrer o responsável em responsabilidade civil, disciplinar e criminal”.