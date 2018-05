Taipa antiga é o cenário este ano das celebrações do Dia Internacional dos Museus

As comemorações do Dia Internacional dos Museus arrancam no domingo, 13 de Maio, pelas 15h, envolvendo 17 museus do território. Este ano as celebrações centram-se nas Casas da Taipa. O Museu de Arte de Macau (MAM) e o Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau promovem a “Noite no Museu 2018” no sábado, 19 de Maio, em conjunto com outros museus de Macau.

Cláudia Aranda

Dezassete museus de Macau assinalam o Dia Internacional dos Museus este ano com uma série de actividades que têm como tema “O Museu Móvel – Casas da Taipa x História da Taipa”, com arranque marcado para domingo, 13 de Maio, pelas 15h, nas Casas da Taipa.

O Museu de Arte de Macau (MAM) e o Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau, sob a alçada do Instituto Cultural, integram as comemorações com actividades e exposições no dia 13 de Maio e organizando conjuntamente com os museus de Macau a “Noite no Museu 2018” no sábado, 19 de Maio.

As comemorações este ano, intituladas “Carnaval do Dia Internacional dos Museus de Macau 2018”, contam com um orçamento de 533.200 patacas, anunciou a vice-presidente substituta do Instituto Cultural (IC), Lei Lai Kio. A responsável explicou que no ano passado o dia dos museus teve como quartel-general a zona do Mercado Vermelho, que recebeu cerca de três mil visitantes. As autoridades esperam ter este ano mais adesão do público, já que as celebrações vão convergir para as Casas da Taipa, que são um ponto de atracção turístico.

O chefe do Departamento de Museus Substituto do IC, Loi Chi Pang, explicou que o objectivo desta iniciativa é integrar os museus na comunidade e expandi-los para o espaço público. “Queremos levar as actividades do museu para fora do nosso espaço, o ano passado levámos as actividades para o Mercado Vermelho, este ano queremos ir mais para a Taipa. A ideia é que as exposições e as outras actividades realizem-se não só nos museus, mas fora deles”, disse.

A vice-presidente substituta do IC adiantou que o Museu de Macau é o mais visitado em Macau, de entre os que estão sob a alçada do IC. Em 2017 este museu recebeu 454.681 visitantes, seguido pelo Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau, com 294.344 visitantes, e o Museu de Arte de Macau, com 237.434.

A exposição no MAM de “Marc Chagall: Luz e Cor no Sul de França”, inaugura apenas a 1 de Junho. Mas, em Maio, o MAM organiza a palestra “Exaltação do Amor e Vida – Explorar as Origens da Arte de Chagall”. O mês de Maio traz ainda a inauguração de duas exposições, uma delas é “Apaixonados por Macau – Caligrafia e Pintura de Macau”, que apresenta obras produzidas entre a década de 1930, e o século XXI por pintores e calígrafos já falecidos que viveram em Macau ou que com a cidade estabeleceram laços. O Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau oferece uma visita guiada no dia 18 de Maio, pelas 15h.

O Museu de Macau tem agendada uma série de actividades , incluindo uma palestra intitulada “Arqueologia Subaquática e a Rota da Seda”, no dia 26 de Maio, sobre a operação de recuperação e preservação do junco Nanhai N.º 1.

O Museu do Grande Prémio e o Museu do Vinho, sob a alçada da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), em conjunto com os outros 15 museus de Macau, aderem à iniciativa com um jogo que simula o Grande Prémio e exibindo elementos da gastronomia de Macau. O Centro de Ciência de Macau vai proporcionar viagens virtuais pela Taipa Antiga. O Museu Natural e Agrário, do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, promove a partir de 13 de Maio exposições, com visitas guiadas, sobre a evolução das Terras Húmidas e aves migratórias.