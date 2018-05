Receitas da Galaxy sobem 32% no primeiro trimestre

O grupo Galaxy Entertainment (GEG) anunciou ontem receitas, não auditadas, de 18,5 mil milhões de dólares de Hong Kong no primeiro trimestre, mais 32% comparativamente ao período homólogo de 2017. De acordo com o comunicado divulgado pelo grupo à bolsa de valores de Hong Kong, o EBITDA ajustado (lucros antes de impostos, amortizações e depreciações) aumentou 36% relativamente aos meses de Janeiro a Março de 2017, para 4,3 mil milhões de dólares de Hong Kong. “Estou muito satisfeito por informar que tivemos um começo positivo em 2018”, declarou o presidente do grupo, Lui Che Woo, no comunicado.

As receitas provenientes do jogo representam 93% do total das receitas do grupo, sendo que as receitas de jogo do segmento VIP (grandes apostas) totalizaram 9,9 mil milhões de dólares de Hong Kong, mais 44% relativamente ao período homólogo, enquanto as do mercado de massas subiram 17,5% para 6,7 milhões de dólares de Hong Kong.

No início da Abril, o GEG concluiu a compra de 5,3 milhões de acções à Wynn Resorts, com dois casinos em Macau, sendo que cada acção foi vendida por cerca de 175 euros. O grupo assumiu assim o controlo de 4,9% do capital da Wynn Resorts.

Em 2017, a operadora registou lucros de 10,5 mil milhões de dólares de Hong Kong, mais 67% que em 2016. “O crescimento continuado da emergente classe média da China e a sua procura por lazer e viagens dá-nos grandes perspetivas, a longo prazo, para Macau”, afirmou Lui Che Woo. “O lançamento em breve da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau deve estimular ainda mais o crescimento das visitas”, sublinhou.

A receita do jogo em Macau em 2017 cresceu 19,1%, para 265,7 mil milhões de patacas (27,5 mil milhões de euros), invertendo uma tendência de queda registada nos três anos anteriores. De acordo com a Direção dos Serviços de Turismo de Macau, a região bateu um novo recorde ao receber mais de 32,6 milhões de visitantes em 2017.