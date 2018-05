Mais de 66 milhões de patacas de apoio ao sector da pesca

O Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca (FDAP) concedeu verbas no total de mais de 66 milhões de patacas desde a sua criação, em 2007. O montante cresceu seis milhões desde o início de Maio do ano passado. Dos 201 pedidos deferidos, o Governo já foi reembolsado em mais de 43 milhões de patacas, sendo o reembolso da verba de apoio efectuado de modo contínuo.

A informação foi avançada ontem, em comunicado, pela Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), que no mesmo dia conduziu, em conjunto com representantes de diversas entidades públicas, uma visita aos pescadores dos barcos de pesca ancorados no Porto Interior para promover a prevenção contra tufões, incêndios, furtos e poluição, “apelando-lhes para manter o mar limpo e evitar o surto de febre de dengue”.

O período de defeso de pesca no mar do Sul da China deste ano começou na terça-feira e termina a 16 de Agosto – prolongando-se por três meses e meio. De acordo com a DSAMA, encontram-se actualmente 140 embarcações de pesca ancoradas no Porto Interior.

Entre as medidas no âmbito do “plano de contingência contra incêndio em navios de pesca do Porto Interior”, e sendo um dos objectivos permitir “aos navios e pescadores passar o período de defeso de pesca com segurança”, a DSAMA e os serviços competentes têm uma embarcação de salvamento em alerta durante 24 horas no local para operar em caso de acidentes.

As medidas de segurança das embarcações de pesca que voltam a Macau durante o período de defeso também abrangem faixas de separação no fundeadouro, através das quais são separadas adequadamente as embarcações. “Em caso de ocorrência de incêndio em barco de pesca, as faixas permitem evitar a propagação de fogo e, deixar os barcos de pesca dispensar-se com segurança”, explica a DSAMA.

Por outro lado, a DSAMA e os Serviços de Alfândega “vão mobilizar mais embarcações e trabalhadores nas rondas de inspecção, no sentido de assegurar o tráfego no mar”, e vão intensificar a fiscalização aos táxis flutuantes.