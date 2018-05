Lucros da Melco Resorts sobem 38,1% no primeiro trimestre

A operadora de jogo Melco Resorts & Entertainment anunciou lucros líquidos de 156,9 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, mais 38,1% face ao período homólogo do ano passado. De acordo com o comunicado divulgado ontem, o grupo alcançou receitas de 1,3 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a receita tinha sido de 1.277,2 milhões de dólares.

“O aumento na receita líquida é principalmente atribuível às maiores receitas brutas em todo o segmento de jogo”, declarou operadora de jogo, no comunicado. O EBITDA ajustado (lucros antes de impostos, amortizações e depreciações) aumentou 14% relativamente aos meses de Janeiro a Março de 2017, para 401,8 milhões de dólares.

Lawrence Ho, filho do magnata do jogo de Macau Stanley Ho e presidente da Melco Resorts afirmou que “Macau teve um forte começo de ano com um crescimento de receita de jogos no ano de aproximadamente 22% em comparação com o mesmo período de 2017”.

Lawrence Ho considerou ainda que com a abertura, para breve, da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau “a região vai beneficiar de um aumento da procura”. Além de Macau, “o Japão continua a ser a prioridade central” da Melco, sublinhou Ho. A Melco Internacional está presente na China, Filipinas, Rússia, Macau e garantiu a primeira e única concessão para um casino em Chipre. A operadora de jogo Melco Resorts & Entertainment, anunciou em Fevereiro que obteve receitas de 5,3 mil milhões de dólares em 2017, com lucros atribuíveis ao grupo de 347 milhões de dólares.