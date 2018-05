Instalação de elevadores para peões na Rua de Ferreira do Amaral concluída

Os elevadores da passagem superior para peões da Rua de Ferreira do Amaral já entraram em funcionamento. A obra, que consistiu na reformulação das escadas existentes e acréscimo de elevadores nas duas extremidades da passagem de peões e optimização dos arruamentos envolventes, teve início em Fevereiro do ano passado, sendo o prazo de execução de 300 dias. Em comunicado, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) explica que o adiamento da data de conclusão da empreitada, cujo contrato previa que fosse no dia 27 de Janeiro último, justifica-se com a prorrogação até ao dia 21 de Fevereiro “devido à ocorrência de chuvas no decorrer da execução da obra” e aos “defeitos nos acabamentos da passagem superior” detectados durante a vistoria da DSSOPT – depois de terminados os trabalhos no início de Fevereiro. Feitos os trabalhos de rectificação exigidos pelo organismo, “estão reunidas as condições para os elevadores estarem em funcionamento”, afirma a DSSOPT.

