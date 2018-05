Governo elimina subsídio provisório de invalidez

Com a supressão de um requisito para obtenção da pensão de invalidez, o Conselho Executivo propõe a consequente eliminação do subsídio provisório de invalidez. O organismo concluiu ontem também a discussão referente ao decreto-lei sobre obtenção do grau de doutor na Universidade de Macau e sugere que o reitor da instituição possa delegar a função de presidente do júri nas provas de doutoramento.

Catarina Vila Nova

O Conselho Executivo concluiu ontem a discussão referente a uma proposta de lei e a três regulamentos administrativos. A proposta ontem apresentada de alteração do Regime da Segurança Social prevê a supressão de um requisito para obtenção da pensão de invalidez e a consequente eliminação do subsídio provisório de invalidez. Em relação ao decreto-lei que regula as formas de obtenção dos graus de mestre e de doutor na Universidade de Macau (UM), o organismo propôs que o reitor da instituição possa delegar a função de presidente do júri das provas de doutoramento. O Conselho Executivo anunciou ainda o calendário de distribuição dos cheques de comparticipação pecuniária e apresentou uma proposta de alteração ao regulamento administrativo sobre as medidas provisórias do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho.

De acordo com a proposta ontem apresentada pelo Conselho Executivo, prevê-se a eliminação do requisito que determina que “a invalidez seja verificada depois de obtida a qualidade de beneficiário”. Assim, “a pensão de invalidez será atribuída a todas as pessoas que se encontram em situação de invalidez”, explicou Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo. Consequentemente, após a entrada em vigor desta proposta de lei, o subsídio provisório de invalidez será cancelado e o Governo “vai adoptar medidas para os beneficiários deste subsídio passarem a receber a pensão de invalidez do regime de segurança social”, acrescentou o mesmo responsável. Em 2017, 612 pessoas receberam o subsídio provisório de invalidez, o que correspondeu a uma despesa na ordem dos 25 milhões de patacas.

Quanto ao decreto-lei que regula as formas de obtenção dos graus de mestre e de doutor na Universidade de Macau, é proposto que o reitor da instituição possa delegar a função de presidente do júri das provas de doutoramento num vice-reitor, professor catedrático, professor catedrático distinto ou professor catedrático de mérito que tenha sido o orientador de, pelo menos, três estudantes que tenham concluído o curso de doutoramento. Esta proposta é justificada tendo em conta “o crescente número de estudantes de doutoramento na UM e tendo como objectivo garantir maior eficiência na realização das referidas provas”, explicou Leong Heng Teng. Segundo números ontem avançados pelo porta-voz, a UM conta actualmente com 950 doutorandos.

Leong Heng Teng avançou também o calendário e o número de beneficiários para este ano do plano de comparticipação pecuniária. A atribuição terá início em Julho e estende-se até meados de Setembro. Até 31 de Dezembro de 2017, o Governo contava com 656.772 residentes permanentes e outros 53.280 não permanentes, sendo que a cada um serão atribuídas, respectivamente, 9 mil e 5.400 patacas. Com este plano, o Governo prevê um encargo financeiro na ordem dos 6,19 mil milhões de patacas.

No que diz respeito às medidas provisórias do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho, propõe-se que “sejam aligeirados os requisitos para o pedido do subsídio”. Ou seja, os requerentes deixam de ter que estar inscritos no Fundo de Segurança Social como trabalhadores por conta de outrem até ao fim do ano anterior, para passarem a ter que estar inscritos no trimestre em que apresentam os requerimentos. Assim, os requerentes devem apresentar os pedidos para o subsídio no final de Maio, Julho e Outubro deste ano e Janeiro de 2019.