FIJ exorta governos a assinarem convenção para a segurança dos jornalistas

A Federação Internacional de Jornalistas apelou ontem ao fim da impunidade nos crimes contra jornalistas sob a forma da criação da Convenção Internacional para a Segurança e Independência dos Jornalistas e outros Profissionais da Comunicação Social. Em Macau, a AIPIM juntou-se a esta causa e o seu presidente revelou ao PONTO FINAL estar em contacto com a FIJ para discutir o acesso à carteira internacional de jornalista.

Catarina Vila Nova

No dia em que se assinalou internacionalmente a liberdade de imprensa, a Federação Internacional de Jornalistas (FIJ) lançou um apelo aos governos a nível mundial para acabarem com a impunidade dos crimes cometidos contra jornalistas, através da criação de uma convenção internacional. Na RAEM, o apelo foi reproduzido pela Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM), que se associou à causa da FIJ. “Como membro associado da FIJ, e também porque consideramos que esta é uma causa importante e que é importante sensibilizar governos e opiniões públicas para este problema, associamo-nos a esta tomada de posição da FIJ”, disse José Carlos Matias, presidente da AIPIM, em declarações ao PONTO FINAL. O também director do semanário Plataforma avançou a este jornal que a associação que lidera está em contacto com a FIJ para ter acesso à carteira internacional de jornalista.

A FIJ apresentou ontem a Convenção Internacional para a Segurança e Independência dos Jornalistas e outros Profissionais da Comunicação Social, documento que prevê a criação de um Comité para a Segurança dos Jornalistas. Este está disponível para ser ratificado por qualquer estado-membro da Organização das Nações Unidas (ONU) e qualquer uma das suas agências especializadas. “Nós não podemos celebrar o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa sem apelar aos governos a nível mundial para assumirem as suas responsabilidades de garantir a segurança dos nossos colegas”, disse Philippe Leruth, presidente da FIJ, citado num comunicado do organismo.

“Com o devastador ataque contra os nossos colegas no Afeganistão, na segunda-feira, são 33 jornalistas que perderam as suas vidas no decurso do seu dever este ano; isto são dois jornalistas mortos por semana”, acrescentou Anthony Bellanger, secretário-geral da FIJ, sublinhando que “estas mortes não devem permanecer impunes”. Além de dar conta das mais de três dezenas de jornalistas mortos só este ano, a FIJ aponta ainda outros exemplos recentes de ataques e ameaças à liberdade de imprensa. No Peru, por exemplo, a Asociación Nacional de Periodistas del Perú registou, pelo menos, 92 ataques contra jornalistas e, pela primeira vez nas últimas duas décadas, tornaram-se frequentes as ameaças de litígio como forma de intimidação. Na Somália, quatro jornalistas morreram no ano passado e a National Union of Somali Journalists reportou que 22 jornalistas foram detidos e oito foram fisicamente agredidos.

“O que é importante aqui é fortalecer os mecanismos de protecção dos jornalistas porque há, a nível global, uma percepção que a vida e o trabalho dos jornalistas em vários países está sob uma pressão crescente que se reflecte não só no aumento de casos de violência mas também numa pressão relativamente às condições de trabalho”, considerou José Carlos Matias. Ainda que admita que “vai ser muito difícil” conseguir obter o apoio dos governos a nível mundial, o presidente da AIPIM afirma que “este é o primeiro passo para colocar isto na agenda”. “Este é um primeiro passo para que se possa despoletar um debate e para que possam ser dadas garantias de protecção à segurança dos jornalistas,”, afirmou.

A este jornal, José Carlos Matias avançou que a AIPIM “está em contacto” com a FIJ com o objectivo de ter acesso à carteira internacional de jornalista. Quando a associação local se tornou membro associado da FIJ, em Novembro último, Matias tinha dito que “o primeiro passo” neste sentido já estava dado.