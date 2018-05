Circuito da Guia poderá ser alterado no Grande Prémio deste ano

Macau poderá ter de fazer alterações ao Circuito da Guia para acolher a nova categoria de Fórmula 3 Internacional de 2019 para o Grande Prémio. Segundo as regras da Federação Internacional de Automóvel (FIA), os circuitos de categoria três podem incluir carros com uma relação potência/peso de 2 a 3 kg por 1 bhp, mas com a FIA a apontar para 350bhp para a nova categoria internacional de Fórmula 3 segundo a qual o carro teria que pesar um mínimo de 700kg para correr em Macau – o que seria 40kg mais pesado do que o mínimo de 660kg para a Fórmula 1 no próximo ano.

À página noticiosa Autosport, Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto e da comissão organizadora do Grande Prémio de Macau, disse que “se forem necessárias alterações ao circuito para receber um carro específico, essas alterações serão avaliadas e a sua viabilidade considerada” e que “é muito cedo” para fazer quaisquer revisões “até que quaisquer potenciais mudanças tenham sido identificadas e estudadas”

Pun não descartou a manutenção da actual geração de carros F3 – que continuarão a correr no Campeonato Japonês de F3, e que poderão ser a base de um renascimento da F3 Euro Series em 2019. “A Comissão Organizadora vai avaliar todas as opções e tomará decisões que assegurem que o Grande Prémio de Macau conserve a sua reputação, popularidade e o património que conquistou nos últimos 64 anos”, afirmou à Autosport.