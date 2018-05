Benfica e Sporting de Macau esperam jornada tranquila na Liga de Elite

Benfica e Sporting de Macau deverão ter esta jornada duelos tranquilos na Liga de Elite, defrontando, respectivamente, Lai Chi e Alfândega, equipas que ocupam os últimos dois lugares da tabela. Na primeira volta, recorde-se, as duas formações de matriz portuguesa venceram os respectivos adversários por 5-0.

Os ‘leões’ serão os primeiros a entrar em campo, hoje, às 19h30, enquanto que as ‘águias’ irão fechar a jornada, no domingo, às 20h30. Relativamente às restantes partidas, o desafio de maior equilíbrio deverá desenrolar-se amanhã, às 18h30, entre o Ka I e o Ching Fung, seguindo-se um duelo entre o Chao Pak Kei e o Hang Sai. Por fim, no domingo, o Monte Carlo defronta a Polícia, às 18h30, em partida que antecede o confronto entre o Benfica e o Lai Chi.

No campeonato da segunda divisão, a equipa do Consulado entra hoje em acção no campo do Canídromo, às 19h, para defrontar o Chuac Lun. Em relação à Casa de Portugal irá jogar no domingo, às 16h, frente ao Chong Wa, no mesmo recinto.