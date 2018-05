Associação de promoção da amamentação dinamiza conjunto de actividades em Maio

Durante o mês de Maio, a Associação Promotora de Aleitamento e Cuidados Infantis de Macau vai organizar um conjunto de actividades de promoção da amamentação. A primeira acontece amanhã, com a projecção do documentário “The Beginning of Life”, no Instituto Politécnico de Macau. Nos próximos dias 20 e 29, duas especialistas vão conduzir três seminários dirigidos a pais e profissionais da área da saúde.

Catarina Vila Nova

A projecção do documentário “The Beginning of Life”, com a chancela da UNICEF, vai marcar o arranque da segunda edição da Série de Promoção da Amamentação. Organizado pela Associação Promotora de Aleitamento e Cuidados Infantis de Macau (APACIM), o evento será marcado por três momentos durante o mês de Maio, sendo que o primeiro acontece amanhã, no Instituto Politécnico de Macau (IPM), pelas 15 horas. No próximo dia 20, a associação vai organizar duas palestras, conduzidas por Alison Stuebe, ginecologista-obstetra norte-americana, dirigidas a pais e profissionais na área da saúde. O dia 29 marca o encerramento desta série, com uma conferência conduzida por Christine Lam, uma das dinamizadoras do primeiro hospital ‘baby friendly’ (amigo dos bebés) de Hong Kong.

“The Beggining of Life”, da realizadora Estela Renner, foi rodado durante dois anos na Argentina, Brasil, Canadá, China, França, Itália, Quénia e Estados Unidos, e explora a importância que os primeiros anos de vida têm no desenvolvimento futuro da criança. “Nós sabemos que as crianças aprendem mesmo muito rápido, independentemente do local onde vivem, mas existem factores que podem afectar o desenvolvimento inicial da criança”, explicou Virginia Tam, presidente da APACIM, ao PONTO FINAL. “[O filme] fala do quão favorável seria se os pais pudessem ter dias livres durante a fase inicial da vida do bebé; apresenta o exemplo bem-sucedido dos países nórdicos e apresenta também como sobrevivem os bebés que vivem na pobreza”, acrescentou a responsável. O documentário será exibido amanhã, no IPM, pelas 15 horas, e o formulário de inscrição está disponível na página de Facebook da associação.

No próximo dia 20 de Maio, Alison Stuebe, ginecologista-obstetra e professora da Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, vai conduzir duas palestras sobre a importância dos primeiros mil dias de vida do bebé. “Ela realizou um estudo há um ano e meio e foi a primeira a quantificar as perdas para a sociedade se o aleitamento não for optimizado”, salientou Virginia Tam. A parte da manhã será destinada aos pais e a sessão da tarde é dirigida aos profissionais e estudantes das diferentes áreas da saúde. Ambas as conferências terão lugar no Mandarim Oriental e serão conduzidas em inglês, existindo tradução simultânea para chinês. O formulário de inscrição já está disponível na página de Facebook da APACIM.

No dia 29, na Fundação Rui Cunha, Christine Lam, enfermeira no Queen Elizabeth Hospital de Hong Kong, será a oradora da conferência que encerra a série de actividades. “Ela foi fundamental para que o Queen Elizabeth Hospital fosse o primeiro hospital ‘baby friendly’ de Hong Kong”, explicou Virginia Tam. O termo é aplicado aos hospitais que cumprem um conjunto de requerimentos definido pela Organização Mundial de Saúde e pela UNICEF. “Ela irá falar da sua experiência em Hong Kong, sobre como ultrapassar certos problemas que ocorrem após o parto e sobre a importância de um parto natural para o aleitamento”, explicou a activista. Esta sessão será conduzida em cantonense e contará com tradução simultânea para inglês.