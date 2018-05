A reflexão de Wong Weng Io, enquanto refém de uma existência virtual

“I Upload Therefore I Exist” é o título da exposição de Wong Weng Io (Yo Yo), que inaugura na terça-feira, 8 de Maio, às 18h30, na Casa Garden. A artista transforma o dia-a-dia em arte para fazer uma reflexão sobre o impacto na identidade pessoal da tecnologia, das redes sociais, do excesso e rapidez da informação.

Cláudia Aranda

Em “I Upload Therefore I Exist” “cada trabalho é uma instalação”, que traduz uma reflexão sobre “como o desenvolvimento da tecnologia afecta a minha identidade, os meus hábitos, assim como os meus gestos diários e como impactam na existência humana”, explicou Wong Weng Io (Yo Yo), em conversa com o PONTO FINAL.

“I Upload Therefore I Exist” é o título da exposição da artista Wong Weng Io (Yo Yo), a convidada este ano para integrar o programa New Visions da organização cultural Babel, e que inaugura na terça-feira, 8 de Maio, às 18h30, na Casa Garden. A mostra mantém-se até 7 de Junho.

A curadora Margarida Saraiva, da Babel, valoriza a carga conceptual presente no trabalho da artista, descrita enquanto alguém que “não parte propriamente do objecto ou da matéria para a criação de uma obra de arte, mas que parte, sobretudo, de conceitos que são filosóficos. Ela desenvolve um trabalho de natureza conceptual e, isso, é raro aqui em Macau”, esclareceu a curadora.

“O trabalho que a artista estava a fazer tem a ver com o explorar da relação entre a existência humana, tanto na vida real, como na vida virtual, a identidade, a questão dos dados pessoais, as novas tecnologias, a robótica, e que merecia ser mais explorada”, salientou Margarida Saraiva, que conheceu a artista vendo o seu trabalho exposto nas galerias do Armazém do Boi e da Art For All (AFA).

Este foi o ponto de partida para que Margarida Saraiva convidasse a artista a integrar o programa New Visions, que se destina a identificar e promover artistas de Macau. “É esse um dos objectivos deste programa, no fundo apoiar os artistas, dar-lhes uma oportunidade de desenvolverem o trabalho numa escala maior, o que às vezes é difícil”, explicou.

Margarida Saraiva dá o exemplo dos artistas convidados em anos anteriores a integrarem o programa lançado em 2014, como Ieong Man Pan e Tan Kuok Hou, que beneficiaram do apoio do programa no arranque das suas carreiras. “Tentamos ir buscar pessoas que ainda não são conhecidas do público em geral e que ainda estão numa fase muito inicial da sua carreira”, destacou a curadora. No caso de Wong Weng Io, esta exposição é o desenvolvimento de interesses que a artista vem explorando desde trás.

Explica a curadora que, hoje em dia, a vida parece existir através das redes sociais, o “quotidiano transforma-se em obra de arte e não há mais lugar para o ‘objecto’ enquanto arte. A actividade artística é algo que o autor partilha com o seu público no nível mais comum de experiência de todos os dias”. Daí o título desta mostra: “I Upload, Therefore I Exist”.

A relação entre a identidade e virtualidade

Wong Weng Io já participou noutras 16 exposições. Actualmente a sua obra está também presente na 1ª Bienal Internacional de Macau dedicada às Mulheres Artistas (ARTFEM), no Museu de Arte de Macau, com uma instalação de 30 metros de impressão digital em tecido.

A instalação não é o único recurso artístico utilizado pela artista, formada em Belas Artes em Melbourne, na Austrália. A decisão depende do conceito. “Não me restrinjo a um ‘medium’ específico, quero ter a ideia primeiro e ver que ‘medium’ ou que forma se ajusta melhor à ideia em que estou a trabalhar, se instalação, desenho, ou vídeo”, explicou a artista. “Interessa-me explorar diferentes formas, para focar-me em temas como a relação entre a identidade e virtualidade”, prosseguiu Wong Weng Io.

A artista passou o último ano a recolher imagens, fotografando com o telemóvel pessoas, “sobretudo turistas”, em Macau, a fotografar objectos recolhidos do lixo, e a trabalhar em Photoshop imagens encontradas na internet para analisar como a tecnologia, o telefone, os ecrãs, interferem na sua vida e afectam os seus hábitos e a sua identidade. “Estes temas são muito interessantes para mim, porque são pessoais, mas estão relacionados com os outros também”, explicou.

A exposição apresenta várias instalações, em grande escala. “A omnipresença do texto” é inspirada em “Éter”, um romance de ficção científica escrito por Zhang Ran, escritor chinês nascido em 1981. Wong Weng Io usa citações do romance, impressas em centenas de pequenos papéis, parcialmente rasuradas. “A omnipresença das imagens”, mostra as paredes cobertas com 1200 postais feitos de imagens pertencentes a três categorias: “mundo”, “humanos” e “lixo”, coleccionadas pela artista, que combate a super-abundância de informação e imagens. A terceira sala apresenta “A onipresença do complexo”, uma obra composta por centenas de ecrãs, exibidos no escuro, que apresentam citações seleccionadas a partir de frases de ‘robots’ questionando humanos. A última sala aborda a questão do tempo, memória, dados pessoais e mudança.