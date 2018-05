Sector da construção com salários em decréscimo há três trimestres

O salário diário médio dos trabalhadores da construção regista quedas em nove meses consecutivos, com o primeiro trimestre a ficar nas 785 patacas, menos 1,6% em termos trimestrais, revelou ontem a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). Os montantes foram diferentes tendo em conta a residência no território: o salário diário médio dos trabalhadores da construção residentes foi de 971 patacas (um decréscimo de 4,5%), em termos trimestrais; enquanto o dos trabalhadores da construção não residentes, de 676 patacas, subiu ligeiramente 0,1%. O comunicado da DSEC explica ainda que “eliminado o efeito da inflação, no primeiro trimestre de 2018 o índice do salário real dos trabalhadores da construção (100,3) baixou 2,4%, em termos trimestrais e o dos trabalhadores da construção residentes (121,2) diminuiu 3,6%”. Entre Janeiro e Março deste ano, o índice de preços dos materiais de construção dos edifícios de habitação foi de 138,5 tendo decrescido ligeiramente 0,3%, em termos trimestrais.

