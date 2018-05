Próximo workshop sobre medicina tradicional chinesa acontece a 10 de Junho

Os Serviços de Saúde vão promover, no próximo dia 10 de Junho, um workshop sobre prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares no âmbito da medicina tradicional chinesa. A formação será conduzida por peritos da área e conta com a chancela do Centro de Cooperação dos Medicamentos Tradicionais da Organização Mundial de Saúde. Estão disponíveis 200 vagas destinadas a médicos, mestres e profissionais da área da medicina tradicional chinesa, sendo que as inscrições encerram no dia 15 de Maio. A quem completar a formação será atribuído um certificado.

