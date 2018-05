OMS: Políticas ambientais da China devem servir de exemplo para a Índia

Sete milhões de pessoas morrem todos os anos devido à poluição do ar. Quem o diz é a Organização Mundial de Saúde (OMS), que concluiu que nove em cada dez pessoas respiram ar poluído e contaminado. As populações vulneráveis – mulheres, crianças e idosos – continuam a ser as mais afectadas, sendo as maiores fontes de poluição o uso ineficiente de energias em habitações, a indústria, os sectores da agricultura e dos transportes e as centrais produtoras de electricidade a carvão. “A poluição não reconhece fronteiras”, afirma a OMS.

Nove em cada dez pessoas respiram ar poluído e contaminado, revelou a Organização Mundial de Saúde (OMS). Os dados divulgados pelo organismo mostram que todos os anos morrem sete milhões de pessoas por causas directamente relacionadas com a poluição e os níveis de contaminação permanecem “perigosamente elevados” em várias regiões do mundo, sendo que mais de 90% das mortes causadas pela poluição do ar ocorrem principalmente na Ásia e em África, seguidas da região Oeste do Mediterrâneo, Europa e continente americano.

O relatório da OMS apresenta que, de entre as mais de 4,300 cidades analisadas em 108 países tendo em consideração diferentes tipos de poluentes atmosféricos como as partículas, partículas de carbono e ozono, destacam-se com elevados níveis de poluição Nova Deli, Varanasi e Patna, na Índia. O Sudeste Asiático apresenta níveis anuais que ultrapassam em mais de cinco vezes os limites estabelecidos pela OMS.

Na China, ainda que os últimos números registados tenham já quatro ou cinco anos, cidades como Xingtai e Shijiazhuang também foram assinaladas com altos níveis de poluição. Mas Maria Neira, directora de Saúde Pública e Meio Ambiente da OMS, considera que a China registou grandes melhorias que a Índia deveria seguir.

“Há um grande passo ao nível do Governo (na China) declarando guerra à poluição do ar”, disse Neira. “Uma das razões para isso é que o argumento da saúde foi fortemente apresentado, e o facto de que os cidadãos estavam realmente a respirar ar que era totalmente inaceitável”, acrescentou, citada pela agência Reuters.

“Nós ficaríamos muito felizes se víssemos um movimento similar agora na Índia, que é um dos países com os quais estamos particularmente preocupados, embora existam boas iniciativas que podem ser postas em prática rapidamente, ainda assim os níveis são muito altos e nós gostaríamos de ver uma decisão e liderança similares”, afirmou.

Na apresentação do relatório da OMS, a directora de Saúde Pública e Meio Ambiente assumiu-se ainda preocupada com o facto de, globalmente, a poluição aérea ao ar livre se manter elevada e sem alterações durante os últimos seis anos. Em 2016, só a poluição do ar ambiente provocou 4,2 milhões de mortes. “A poluição do ar ameaça todos nós, mas as pessoas mais pobres e marginalizadas sofrem as consequências”, referiu Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O director-geral da OMS disse, ainda citado pela Reuters, que “é inaceitável que mais de três milhões de pessoas – principalmente crianças e mulheres – continuem a respirar fumo mortífero todos os dias por utilizarem fogões e fontes de energia poluentes nas suas casas. Se não agirmos de forma urgente sobre a poluição do ar, nunca chegaremos perto de atingir um desenvolvimento sustentável”. Estas condições terão causado 3,8 milhões de mortes em 2016, estima a organização.

Sete milhões de mortes todos os anos

A OMS estima que cerca de sete milhões de pessoas morrem todos os anos por exposição a partículas finas no ar poluído que penetram profundamente nos pulmões e sistema cardiovascular, causando doenças como ataques cardíacos, doença coronária, cancro do pulmão, doenças pulmonares obstrutivas crónicas e infecções respiratórias, incluindo pneumonia. De acordo com o relatório, a organização reconhece que “a poluição do ar é um factor de risco para doenças não transmissíveis”.

Há mais países a agir

“Os líderes políticos em todos os níveis de Governo, incluindo os presidentes de municípios, estão a começar a prestar atenção e a tomar medidas”, aponta Tedros Adhanom Ghebreyesus no relatório. “A boa notícia é que vemos mais e mais governos a aumentar os compromissos para monitorizar e reduzir a poluição do ar, bem como uma acção mais global do sector de saúde e outros sectores como transporte, habitação e energia”, acrescenta.

Desde 2016, mais de um milhar de cidades foram adicionadas à maior base de dados sobre poluição do ar ambiente do mundo, da OMS, “o que mostra que mais países estão a medir e a agir para reduzir a poluição atmosférica do que alguma vez registado”.

De acordo com a agência EFE, na conferência de imprensa de apresentação do relatório, Maria Meira afirmou que a organização deixou de publicar um ranking de qualidade do ar tendo em conta cada país para que as nações se unam para enfrentar a realidade da situação.