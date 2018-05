O corpo, a dança, o teatro para encarnar habitantes de uma aldeia presos na solidão

Cinco bailarinos e uma mezzo-soprano misturam dança e movimento para encarnar os habitantes de uma comunidade isolada que enfrentam uma solidão insustentável. “Rua Vandenbranden, 32” inserida na programação do Festival de Artes de Macau apresenta-se sábado, 5 de Maio, às 20h, no Centro Cultural de Macau. O PONTO FINAL falou com Franck Chartier, fundador da companhia de teatro físico Peeping Tom, e a bailarina Maria Carolina Vieira, que dizem que este é um espectáculo muito visual com uma fisicalidade extrema.

Cláudia Aranda

“Rua Vandenbranden, 32” “é dança, pura dança, movimento, fisicalidade, e alguma teatralidade, mas num cenário muito realista com uma narrativa cinematográfica para o público sentir-se dentro da acção e da história, que aborda temas como a violência doméstica e a migração. Quando há uma tempestade ela é vivida intensamente através dos sons da natureza, dos pássaros”. A descrição é feita ao PONTO FINAL por Franck Chartier, fundador da companhia de teatro físico Peeping Tom, e director artístico e coreógrafo da peça “Rua Vandenbranden, 32”, inserida na programação do XXIX Festival de Artes de Macau. A peça vai ter uma actuação única no sábado, dia 5 de Maio, às 20h, no Centro Cultural de Macau.

No palco vão estar cinco bailarinos e uma mezzo-soprano, uma cantora com voz entre soprano e contralto, que vai cantar Bellini, Stranvinsky e Pink Floyd. “Usamos a voz para fazer o ‘flashback’ e recuar ao passado, o efeito da música permite transmitir a ideia de memória”, explica Franck Chartier.

Um dos momentos mais intensos e viscerais da narrativa é quando um dos personagens arranca o coração dilacerado de amor e segura-o na mão, palpitante, mas sangrando. “Ele está demasiado apaixonado, está cansado do amor que sente, e no final põe o coração de lado. E é quando o coração pára de bater que ele se sente aliviado e feliz, era demasiado o amor que ele sentia. É um momento muito poético. Este momento descontextualizado pode ser um pouco chocante”, avisa o director artístico e coreógrafo.

O espectáculo decorre praticamente sem diálogos, vivendo da fisicalidade e da sonoplastia. “É uma actuação mais visual. No teatro há códigos, nós tentamos quebrar esses códigos e ser realistas, aproximarmo-nos daquilo que sente um ser-humano. Para quem está à espera dos códigos convencionais do teatro pode ficar um pouco chocado”, prossegue o criador da peça.

Usar a flexibilidade do corpo ao extremo

A brasileira Maria Carolina Vieira, de Santa Catarina, vive actualmente na Bélgica e integra a companhia desde há seis anos. “Tem um casal na peça, então, a minha personagem começa dentro da vida desse casal e as pessoas vêem como reage esse casal à chegada de dois estrangeiros à vila onde eles moram já há algum tempo, então esse personagem se desenvolve a partir dessa perspectiva da chegada dessas pessoas”, descreve.

A bailarina explica que dança e usa o movimento para interpretar os personagens. “Tem bastante material dançado, mas sempre num universo em que existe uma história e uma interpretação teatral”, explica. “Usamos muito as extremidades do corpo, então muitas pessoas relacionam o material que a gente faz com o circo, mas ninguém é do circo na companhia, mas é porque usamos muita flexibilidade de uma forma extrema”, explica a bailarina. “Também tem algumas pessoas com formações diferentes, há pessoas com ‘background’ no ‘break-dancing’, eu tenho como ‘background’ a dança contemporânea e a ginástica rítmica, um dos meninos coreanos tem as artes marciais, então cada um de nós traz alguma coisa diferente, mas não numa forma pura, nos nossos corpos estão presentes essas técnicas”, explica Maria Carolina Vieira.

A solidão, a violência doméstica, o aborto

A acção em “Rua Vandenbranden, 32” acontece a céu aberto, na montanha, a três metros de altitude, coberta de neve, onde habitantes de uma comunidade isolada enfrentam uma solidão insustentável. A solidão, a violência doméstica, o aborto, são temas que emergem de forma visceral e tóxica.

O coreógrafo queria mostrar o que pode o ser-humano sentir em condições extremas, como se mostra ao outro, por isso criou um cenário muito realista, um lugar distante, frio, um ambiente duro, para abordar o tema da solidão e do isolamento dos seres-humanos

Nesta pequena aldeia há problemas que surgem nas famílias, entre os casais, há violência doméstica entre homens e mulheres, a violência física e psicológica praticada do homem contra a mulher. Este foi também o mote. Por isso, a trama é “chocante e revoltante”.

“Era importante para nós abordar esta questão da violência doméstica numa pequena aldeia, isolada, desligada de tudo, e a razão porque as pessoas não saem desse ambiente, não emigram, e permanecem”. Em palco essa violência é expressa de forma subtil, explica Franck Chartier, através de uma mulher que está grávida e perde o filho, e tem visões dessa criança, que regressa constantemente à memória,

Este espectáculo da companhia de teatro físico Peeping Tom estreou em 2009, no Royal Flemish Theatre, em Bruxelas. Em 2015, a produção ganhou o Prémio Olivier, em Londres, na categoria “melhor nova produção de dança”.