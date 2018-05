Membros da Comissão para a Construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer mantêm-se até 2019

A Comissão para a Construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer vai manter os mesmos membros até ao final de 2019. O organismo criado oficialmente em 2015 continua com os mesmos representantes do Gabinete do Chefe do Executivo, Wu Lok Kan e Lei Ngan Leng, e do Gabinete de Estudo das Políticas do Governo, Lao Pun Lap e Ung Hoi Ian, indica um despacho publicado ontem em Boletim Oficial. A comissão é presidida por Chui Sai On e integra ainda os secretários para a Economia e Finanças, Lionel Leong, para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, e para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, e o porta-voz do Governo. A Comissão para a Construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer conduz o processo de diversificação económica que tem como objectivo tornar Macau num destino turístico de referência.

