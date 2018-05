Mais de 500 mil visitantes entraram em Macau no feriado do Dia do Trabalhador

Macau recebeu 500.943 turistas em quatro dias, a propósito do feriado do Dia do Trabalhador, avançou o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). Os dados ontem divulgados mostram uma subida de 6,89% face ao mesmo período do ano passado. O movimento de pessoas registado ultrapassou os dois milhões, com as Portas do Cerco a receberem a maior parte.

Já a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) referiu que o mercado da Grande China contou com mais de 361 mil visitantes, num aumento de 7,6%, em comparação com igual período no ano passado, com o interior da China a registar um crescimento de 16,1%, Hong Kong e Taiwan a registarem uma descida de 24,1% e 19,5% de visitantes, respectivamente. O número de visitantes dos restantes mercados marcaram durante o mesmo período uma descida de 21%.

Em comunicado, o organismo indica ainda que, conforme dados fornecidos pelos operadores do sector hoteleiro, durante os três dias [29 de Abril a 1 de Maio] de feriados do Dia do Trabalhador, os estabelecimentos hoteleiros de Macau (pensões e hotéis) registaram uma taxa média de ocupação diária na ordem dos 94,3%, menos 0,2 pontos percentuais, em comparação com idêntico período no ano passado. O preço médio por quarto das pensões e hotéis rondou as 1.612,5 patacas, registando uma ligeira descida de 4%.