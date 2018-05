Macau e Guangdong assinam acordo para embarcações de recreio

O Governo vai assinar um acordo com a província de Guangdong para determinar as regras que deverão ser cumpridas no âmbito do projecto de turismo de embarcações de recreio das duas regiões, divulgou ontem o Executivo num despacho publicado em Boletim Oficial. De acordo com o balancete, a directora dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), Wong Soi Man, e o seu substituto legal, terão “todos os poderes necessários” para representar a RAEM na assinatura das “Regras pormenorizadas relativas a assuntos marítimos para o projecto de turismo individual com embarcações de recreio Guangdong-Macau”. As normas não foram detalhadas pelo Governo, mas aplicam-se à zona experimental de livre comércio da China (Guangdong), a celebrar com a Administração de Segurança Marítima da Província de Guangdong.

