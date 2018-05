Lucros da SJM sobem 25,8% no primeiro trimestre

A Sociedade de Jogos de Macau (SJM) anunciou ontem lucros de 730 milhões de dólares de Hong Kong no primeiro trimestre do ano, mais 25,8% face ao período homólogo do ano passado.

De acordo com o comunicado divulgado pela operadora de jogo, as receitas líquidas, não auditadas, do grupo ascenderam a 8.597 milhões de dólares de Hong Kong nos primeiros três meses do ano, um aumento de 7,1% em relação ao mesmo trimestre do ano transacto.

O EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) situou-se nos 987 milhões de dólares de Hong Kong, mais 17% que no mesmo período do ano passado, referiu o grupo, em comunicado.

As receitas provenientes do jogo representam 97,8% do total das receitas líquidas do grupo, sendo que as receitas brutas de jogo do segmento VIP totalizaram 4,881 milhões, um declínio de 1,1%, enquanto as do mercado de massas subiram 9,5% para 5,741 milhões de dólares de Hong Kong. Já as “slots” renderam à SJM 294 milhões de dólares de Hong Kong, de acordo com o comunicado.