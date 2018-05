IFT e Politécnico de Jiangmen colaboram para formação técnico-profissional

O Instituto de Formação Turística (IFT) e o Politécnico de Jiangmen assinaram ontem um acordo de cooperação para a formação técnica e profissional nas áreas do turismo e hospitalidade. O protocolo prevê a apresentação do Sistema de Reconhecimento de Capacidades Ocupacionais de Macau em Jiangmen, o intercâmbio e a formação entre instituições e estudantes, investigações e estudos conjuntos sobre desenvolvimento turístico da Grande Baía e cursos conjuntos entre as duas instituições. Com o acordo, ambas as instituições esperam contribuir para o desenvolvimento da Grande Baía e aprofundar as trocas e a cooperação entre as duas regiões, explica o IFT, em comunicado.

