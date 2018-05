Entrada na Bolívia e no Quirguistão facilitada com o passaporte da RAEM

Os titulares do passaporte de Macau vão ver facilitada a entrada na Bolívia e no Quirguistão, anunciou ontem a Direcção dos Serviços de Identificação (DSI), e podem agora obter visto na chegada e visto electrónico, respectivamente. De acordo com um comunicado do organismo, “os titulares do passaporte da RAEM podem obter visto na chegada ao Estado Plurinacional de Bolívia e ali permanecer por um período máximo de 90 dias”. Informações mais detalhadas podem ser consultadas na página electrónica da embaixada do país na República Popular da China. Os mesmos titulares podem também viajar para a República do Quirguistão com visto electrónico. Actualmente, os titulares do passaporte da RAEM podem viajar para 137 países e territórios sem a obrigação de visto ou com visto de entrada emitido na chegada, e podem também obter visto electrónico ou requerer visto on-line para entrada em 17 países.

