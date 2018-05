Direito a reunião e manifestação: Deputados querem regras claras sobre acesso a espaços públicos

Os deputados da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) pediram regras mais claras sobre o acesso aos espaços públicos para a realização de manifestações e sugeriram que o Governo proceda à revisão da actual lei do Direito de Reunião e de Manifestação. A secretária para a Administração e Justiça anuiu e disse que, para haver uma revisão desta matéria, há que lançar uma consulta pública.

Cláudia Aranda

Na reunião de ontem da primeira Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), para discutir a proposta de alteração à lei do Direito de Reunião e de Manifestação, os deputados pediram regras mais claras sobre o acesso aos espaços e locais públicos para a realização de reuniões e manifestação e sugeriram que o Governo proceda à revisão da actual lei.

De acordo com os deputados, há divergências nos acórdãos do Tribunal de Última Instância (TUI) que foram sendo produzidos ao longo do tempo, sobre a lei de Direito de Reunião e Manifestação. “Sabemos pelos acórdãos do TUI que há divergências de interpretação sobre um determinado local. Algumas decisões do tribunal dizem que pode, no mesmo local, haver duas actividades ao mesmo tempo, mas há decisões que dizem que num local só pode haver uma actividade a realizar”, explicou o deputado Ho Ion Sang, que preside à 1ª Comissão Permanente. “Assim, pedimos ao Governo para ter em conta isto, para que no futuro haja regras mais claras sobre os locais de reunião e de manifestação”, disse o deputado.

Ho Ion Sang sublinhou que o Governo admitiu que a lei que regula o Direito de Reunião e Manifestação “merece ser alvo de revisão”. “Como a lei entrou em vigor há muitos anos, em 1993, e tendo em conta o desenvolvimento social, colocámos algumas questões que têm a ver com a redacção da actual lei e, assim, o Governo disse-nos que vai ponderar sobre a revisão da actual lei”. Caso a lei venha a ser revista de forma global, “a secretária [para a Administração e Justiça] disse-nos que há que realizar uma consulta pública, porque a lei tem que ver com um direito fundamental dos cidadãos”, acrescentou. “O Governo disse-nos que vai ouvir as opiniões dos diversos sectores sociais para a futura revisão da lei”, sublinhou.

A proposta de lei tem como objectivo unicamente transferir competências, actualmente atribuídas ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), para o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). O diploma “não pretende introduzir alterações ao conteúdo da lei”, explicou Ho Ion Sang.

A alteração prevê que “as pessoas ou entidades que pretendem realizar reuniões ou manifestações com utilização da via pública, de lugares públicos ou abertos ao público avisem, por escrito, o comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), com a antecedência mínima de três dias úteis e a máxima de 15”. Conforme a lei em vigor, este pedido é apresentado ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). Quando as reuniões ou manifestações tenham carácter político ou laboral, a antecedência mínima prevista é reduzida para dois dias úteis. O aviso deve indicar o fim da reunião ou manifestação pretendida e o dia, hora, local ou trajecto previstos.

Ho Ion Sang explicou que “o direito de reunião e manifestação não implica autorização, só aviso prévio [segundo a lei actual]. Mas, se alguém quiser alterar o trajecto, ou seja, em vez de realizar no passeio, passa a ser numa faixa rodoviária, nesta circunstância a PSP [Polícia de Segurança Pública] vai interferir porque tem a competência para garantir a ordem e segurança pública. Nesta matéria não houve alterações”, afirmou o presidente da 1ª Comissão Permanente.

O deputado Ho Ion Sang adiantou que, tendo como referência a prática do IACM, o CPSP vai definir oito locais para receber os avisos prévios, cinco em Macau, dois na Taipa e um em Coloane. O horário vai ser alargado das 9 da manhã às 19 horas.

Ho Ion Sang assegurou ainda que a maioria dos deputados não tem reservas em relação à proposta do Executivo. “Não há mesmo redução ou enfraquecimento de direitos dos cidadãos. O Governo pretende melhorar e simplificar os procedimentos e facilitar a vida dos residentes e dos promotores das manifestações”. Se as pessoas não concordarem com as decisões dos serviços públicos, podem ainda recorrer através da via judicial, do Tribunal de Última Instância, acrescentou o deputado.