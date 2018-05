Benfica de Macau vence em Taiwan com bis de Nicholas Torrão

O Benfica de Macau venceu ontem o Hang Yuen FC, por 4-1, numa partida disputada em Taiwan. Os encarnados entraram melhor na partida e marcaram à passagem do minuto 11, por intermédio de Nicholas Torrão, aproveitando da melhor forma um corte defeituoso da defesa adversária para colocar a bola fora do alcance do guarda-redes contrário.

A vantagem encarnada durou apenas 8 minutos, tendo Chen Ching-Hsuan empatado a partida num golpe de cabeça, beneficiando de uma saída em falso do guarda-redes Batista. As ‘águias’ voltaram para a frente do marcador pouco depois graças a um auto-golo do defesa formosino Huang Shih-Yuan, que ao tentar um cabeceamento acabou por introduzir a bola na própria baliza.

Na segunda parte, e numa altura em que o adversário procurava chegar ao empate, foi o Benfica novamente a balançar as redes adversárias. Primeiro, por Edgar Teixeira, aos 77 minutos, num remate de primeira após assistência de Nicholas Torrão, e depois, aos 89, pelo avançado encarnado, que voltou assim a fazer o gosto ao pé após assistência de Leonel Fernandes.

Com este resultado o Benfica isolou-se no segundo lugar do grupo da competição, tirando partido da derrota do Hwaebul SC frente ao 25 de Abril, que soma por vitórias os jogos disputados na competição.

A derradeira partida está agendada para 16 de Maio, no estádio da Taipa, com o Benfica a receber o Hwaebul SC.

P.A.S.