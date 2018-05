Arlinda Frota mostra eclectismo do seu trabalho numa exposição com 50 obras

A pintora Arlinda Frota vai mostrar um total de 50 obras, em porcelana, acrílico e azulejo, numa nova exposição individual, que se inaugura na próxima quarta-feira, 9 de Maio, no Albergue SCM. A artista vai apresentar uma peça em porcelana, “um prato pintado emoldurado, que é a peça central da exposição”, um conjunto de acrílicos sobre tela e trabalhos em azulejo vidrado do século XVII, em azul cobalto. Nos acrílicos, Arlinda Frota utiliza a técnica recente “dos acrílicos fluídos, que tem no mundo não mais do que 10 anos e tem vindo a desenvolver-se nos Estados Unidos e na Holanda”, explicou ao PONTO FINAL.

“Há um grande ecletismo na minha pintura e isso deve-se ao facto do número de países por onde passei e em que vivi. A minha vida foi feita de viver entre três a cinco anos em cada país. Acontece que, por acaso, Macau é o local onde vivi mais anos”, explicou ao PONTO FINAL. “Isso fez com que os meus horizontes, também na pintura, fossem muito diversificados”, acrescentou a pintora, autodidacta, que foi médica especialista em doenças tropicais como primeira profissão.

Arlinda Frota soma já pelo menos uma centena de exposições realizadas na Europa, África e Ásia, desde que começou a mostrar o seu trabalho em 2004. “A maioria das minhas exposições foram, sobretudo, no domínio das porcelanas. Desde há seis anos comecei a introduzir também um misto de outras técnicas. Sempre porcelanas, mas outro tipo de produção artística”.

Arlinda Frota explicou que começou a pintar em acrílico, nos anos de 1980, em França. Mas foi em Macau, onde já vive há 12 anos, espaçados por períodos diferentes, que lhe foi mostrada a técnica da pintura em porcelana, à qual se dedica desde 2000.

“Foi na porcelana que realmente investi a maior parte do meu tempo na pintura, depois, com a minha passagem pela Coreia, de 2002 e 2006, introduzi-me no mundo das artes orientais, no papel de arroz, na tinta-da-china, e daí divergi um bocadinho das porcelanas”. A artista trabalhou o guache, os óleos sobre tela e há quatro anos começou a trabalhar o azulejo, na tradição portuguesa. C.A.