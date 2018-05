Aberto concurso público para modernização e operação de ETAR na península

O Governo abriu um concurso público para os trabalhos de “modernização, operação e manutenção da Estação de Tratamento de Águas Residuais [ETAR] da península de Macau”. De acordo com a informação publicada ontem em Boletim Oficial, o prazo do contrato é de 55 meses, de 1 de Outubro deste ano até ao dia 30 de Abril de 2023. O período máximo para execução das obras de modernização das instalações actuais da ETAR é de um ano e meio, também contado a partir do início do contrato e quanto à execução da concepção e das obras de construção das novas instalações da ETAR, a empresa que ganhar o concurso público tem 28 meses, contados a partir do começo do contrato. De acordo com o balancete, o concurso público prevê o pagamento de uma caução provisória de 10 milhões de patacas “a favor da Região Administrativa Especial de Macau”. O prazo de validade das propostas é de 90 dias, “a contar da data do acto público de abertura das propostas, prorrogável”. A Direcção dos Serviços para a Protecção Ambiental (DSPA), entidade que põe os serviços a concurso, terá como critérios de avaliação a experiência do concorrente – experiências relacionadas com a prestação de serviços de operação e manutenção de instalações de tratamento de águas residuais com a tecnologia de segundo tratamento biológico e experiências relacionadas com a concepção e construção de instalações de tratamento de águas residuais –, a proposta sobre as obras e os serviços e o preço – “aplica-se o critério de que o preço mais adequado é o melhor preço”.

