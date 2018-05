A democracia em Macau pelas vozes dos recém-chegados ao movimento

Com a ascensão de Sulu Sou no palco político, o movimento pró-democracia ganhou uma nova força e vitalidade. Novas caras começaram a surgir nas ruas, de folhetos na mão e a espalhar a mensagem da Associação Novo Macau. Timidamente, começam a afirmar-se, também eles, como democratas, mas não sem algumas restrições auto-impostas que impedem alguns de dar a cara pelo movimento. Mas quem são estas novas vozes que se misturam entre os rostos nas manifestações, as visualizações e ‘likes’ no Facebook e os nove mil votos que fizeram de Sulu Sou o mais jovem deputado na história da RAEM?

Texto: Catarina Vila Nova

Fotografia: Eduardo Martins

No discurso de João Miguel descobrem-se ecos dos ideais de Sulu Sou. Quando se encontra com o PONTO FINAL, numa chuvosa tarde de terça-feira, o jovem filipino aparece com o uniforme da escola, durante a sua hora de almoço. A pergunta “consideras-te um democrata?”, é seguida por uma curta hesitação. Depois, do alto dos seus 19 anos, completados há poucos dias, avança com um sim. “Porque eu quero que Macau seja uma cidade democrática”, é a justificação que apresenta. As mesmas certezas não se encontram em Estefânia (nome de baptismo), recém-chegada à vida política e ao activismo democrático, em parte, graças às qualidades que reconhece em Sulu Sou. Com 24 anos, diz ainda ser “muito cedo” para se chamar a si própria democrata. E o que significa para ti democracia? “Ainda estou a descobrir a resposta mas, definitivamente, nós não temos muita liberdade em Macau”. À mesma pergunta, Helen (nome fictício) atira uma resposta pronta: “Acredito que a democracia é o melhor sistema para a humanidade e aquele que podemos ter para a nossa sociedade”, diz a jovem chinesa de 23 anos, membro da Associação Novo Macau (ANM). O mesmo conceito tem, para Irene, definições diferentes consoante a geografia em que se aplica. Com 34 anos, votou pela primeira vez no ano passado e em Sulu Sou, por acreditar que ele é a pessoa capaz de lutar pelos direitos dos jovens e pela defesa do património, problema que lhe é mais caro. Em Rainie, os ideais democráticos cedo se cristalizaram e encontraram sempre a oposição do pai. Foram precisos quase 10 anos de conversas evitadas e confrontos de opinião mas, em Setembro do ano passado, o senhor Chio votou em Sulu Sou.

“A DIFERENÇA É QUE A ANM NÃO ACEITA DINHEIRO DO GOVERNO”

A vontade de fazer parte da ANM já existia desde os 14 anos, no tempo em que Hong Kong vivia a Revolução dos Guarda-chuvas e, em Macau, acontecia a maior revolução na história da RAEM, quando 20 mil pessoas saíram à rua, para contestar uma proposta de lei que previa a atribuição de regalias a titulares dos principais cargos. “Todas estas coisas fizeram-me pensar que a nossa sociedade precisa de nós, precisa que as pessoas tomem conta dela e não o Governo”, clama João Miguel, com laivos de indignação a perpassarem-lhe pelo rosto. Só lhe faltava a porta de entrada. Veio a descobri-la num dia de Fevereiro do ano passado, ao encontrar Sulu Sou a distribuir panfletos na rua.

Passou de voluntário a membro da associação em poucos meses. Com todas as certezas que os 19 anos lhe dão, João Miguel sabe porque se juntou à maior plataforma pró-democracia da cidade. “A diferença é que a ANM não aceita dinheiro do Governo, o que significa que eles não têm medo de dizer a verdade. Alguns deputados, porque aceitam dinheiro do Governo, quando eles falam tu consegues ver que estão a lamber as botas ao Governo”. A alternativa, encontrou-a em Sulu Sou, “o primeiro a perguntar cara a cara ao Chefe do Executivo se ele tinha que assumir responsabilidades pelo que aconteceu durante o tufão”.

Em casa, evita discutir assuntos políticos. “Porque é que estás a perder o teu tempo?”, perguntava-lhe o pai, quando João Miguel procurava falar do seu envolvimento na associação. “A política é algo que todos odeiam ou ninguém se importa e por isso é que eles me faziam esta pergunta. Eu não respondia porque queria evitar uma discussão”.

O dia em que o mandato de Sulu Sou foi suspenso, João Miguel descreve-o como “a escuridão de Macau”. “Senti que foi um ataque para Macau e um ataque para ele, claro”. Para o jovem estudante, a culpabilidade é atribuída ao Governo, através de alguns deputados próximos do Executivo. “O objectivo da Assembleia Legislativa é vigiar o Governo mas se o Governo pode colocar lá pessoas então só está a ajudar o Governo. Não tem lógica”.

“NÓS PEDIMOS ÀS PESSOAS PARA VOTAR EM NÓS E AGORA TEMOS QUE SER RESPONSÁVEIS”

Kam Sut Leng, actual presidente da ANM, era professora na escola de Estefânia quando se juntou à associação. Na altura, a jovem aluna não se lembra de ter reagido com especial admiração ou surpresa, por desconhecer “o que faziam aqueles partidos políticos”. “Em geral, os jovens de Macau não estão muito preocupados com a política. Nunca faz parte da nossa educação”, diz Estefânia. A jovem, que agora trabalha na área de relações públicas, diz que a sua família é uma excepção ao que se encontra em Macau. Ao crescer, eram frequentes as conversas sobre as notícias do dia e a ANM tinha já uma base de apoio na família de Estefânia, ainda antes da própria descobrir o movimento pró-democracia.

Após quatro anos de vida universitária na cidade australiana de Melbourne, Estefânia regressa a Macau, sabendo que, tão cedo, não se iria embora outra vez. “Foi aí que comecei a pensar se devia participar na sociedade e fazer mais por este sítio a que chamamos casa”. A aproximação à ANM dá-se através de um amigo, envolvido na associação há já alguns anos. Estávamos em vésperas do arranque da campanha eleitoral e Estefânia começa a sair para a rua de folhetos prontos a serem distribuídos na mão. “Ouvi muitos comentários negativos, mas já era algo expectável. Geralmente não eram de pessoas jovens; os jovens eram bastante solidários”.

Findas as eleições, Estefânia sente em si própria a responsabilidade de cada uma das nove mil pessoas que votou em Sulu Sou. “Nós pedimos às pessoas para votar em nós e agora temos que ser responsáveis. Não apenas no Sulu mas em toda a associação”. Passado o 17 de Setembro, para a voluntária o trabalho não termina, nem com a suspensão do mandato de deputado. “Nós vamos continuar com o nosso trabalho como antes do Sulu ser eleito. Mesmo com o seu mandato suspenso, ele continua a trabalhar todos os dias, a estar presente nas sessões plenárias, a reunir-se com as associações”.

“NÓS TEMOS SEMPRE QUE RESPEITAR O GOVERNO CENTRAL”

Aos 12 anos, Irene foi levada pelos pais até ao outro lado do oceano. Durante a adolescência, os Estados Unidos foram o seu lar, país que deixou para ir estudar na universidade em Paris. Não seria até ter 22 anos que voltaria àquela que considera a sua verdadeira casa – Macau. Passou-se entretanto mais de uma década desde o seu regresso, mas só nos últimos anos é que Irene, que escreve para uma revista de ‘lifestyle’, começou a notar um agravamento do panorama sociopolítico da cidade. “A situação tem-se tornado mais difícil nos últimos anos com os preços, a inflação e a protecção do património. Eu amo o país e Macau e não quero ver os nossos monumentos mal preservados”, clama.

Disse-lhe o pai, um dia, que se tinha registado para votar e perguntou à filha porque não fazia o mesmo. Assim o fez e, em Setembro de 2017, Irene votou pela primeira vez. “Eu votei no Sulu porque sinto que precisamos de alguém que não tenha medo de falar pelos pobres e pelos jovens”, justifica. “Nós precisamos de alguém que não faça parta da elite empresarial para falar pelos pobres, pelos idosos, pelos doentes e pelos jovens. Todos os deputados são basicamente parte da elite empresarial mas, para a Assembleia Legislativa funcionar, nós precisamos de pessoas que venham de vários lugares da sociedade”.

Rejeita ser pró-‘establishment’ mas proclama o seu amor ao país e o respeito que tem pelo Governo Central. Diz que vai continuar a apoiar a ANM, “a não ser que eles fiquem malucos ou violentos”. “O que eu não acho que vá acontecer”, ressalva. “[A associação] não está a defender a independência. Muitas pessoas acusam o Sulu disso, mas eu não acho que estejam certas”, afirma. Aliás, se estivessem, Irene retrairia de imediato o seu apoio à associação. “A não ser que eles violem o princípio nuclear do nosso país, eu vou apoiá-los”. E o que é esse princípio nuclear? “Isso é o Governo Central. Nós temos sempre que respeitar o Governo Central”.

“A MINHA MÃE AMA-ME E ACEITA QUE ISTO É PARTE DE QUEM EU SOU”

Até 2014, Helen vivia alheada da sociedade que a envolvia. Era uma escolha, confessa, por acreditar que a sua vida seria “mais fácil e feliz”. Mas os gritos que na altura se faziam ouvir do outro lado do Rio das Pérolas falaram mais alto e impeliram a jovem a entrar num barco em direcção a Hong Kong, bem para o centro da Revolução dos Guarda-chuvas. Não seria até dois anos depois, no Verão de 2016, com um curso sobre política internacional e local, organizado pela ANM, que se daria a sua aproximação à associação.

Durante as últimas eleições aprendeu que, por vezes, o apoio vem de quem menos se espera. Ouviu muitas “coisas ridículas”, mas procurou sempre acreditar. “Sempre que estávamos preocupados, era o Sulu quem nos dizia: ‘não se preocupem, nós demos o nosso melhor’”. Até no dia em que viu o seu mandato suspenso. “Era suposto que fosse ele a ficar triste e chateado, mas não, ele agiu”, recorda, com a admiração a transparecer nos olhos. “Ainda não acabou, nunca vai acabar”, afirma, com o ânimo a escapar-lhe na voz.

Na sua casa, o entendimento entre mãe e filha foi-se construindo com o tempo. Em criança e durante a adolescência, as conversas sobre política simplesmente não existiam e é durante a Revolução dos Guarda-chuvas que se dá a primeira discussão. “Levou o seu tempo explicar-lhe o que aconteceu e aquilo que eu penso. Levou o seu tempo, mas diria que funcionou, ela percebe. A minha mãe ama-me e aceita que isto é parte de quem eu sou”.

Desde há quatro anos, quando irromperam nos dois territórios os grandes protestos, que Helen vê “tudo a ir por água abaixo”. Voltou-se para os livros, para as notícias, para os filmes, em busca de respostas. Foi encontrá-las na história, não muito antiga. “Quando eu penso na Revolução dos Guarda-chuvas, penso em algo muito importante mas algo semelhante que aconteceu em 1989. Se comparares as duas revoluções surgem muitas semelhanças e isso diz-te porque é que vai falhar. Os tempos mudam, mas as pessoas e o espírito, infelizmente, permanecem na mesma”.

“EU ACREDITO TER AJUDADO O MEU PAI A TER MAIS CONSCIÊNCIA DA POLÍTICA DE MACAU”

Rainie tinha 26 anos quando saiu de casa dos pais, em 2016. Foi viver com o namorado na altura em que se tornou evidente o vício do jogo do pai e poucas vezes regressou a casa desde então. Desde criança que descobria sozinha as notícias do que se passava em Macau. “Às vezes, durante o jantar, víamos as notícias na TDM mas não falávamos sobre isso”, conta. Na escola, não se encontravam jornais de Macau, só de Hong Kong e em inglês. “O meu pai não era uma pessoa muito interessada, só lia os jornais para saber o que se passava, mas depois atirava-os para o lado”, recorda, de olhos colados na mesa do café.

Nos últimos anos, a atitude do senhor Chio Wai Cheong foi mudando. “Ele começou a ver as notícias e mais vídeos sobre política, mas não falava comigo sobre política porque discutíamos. As nossas opiniões eram diferentes”. A prova cabal teve-a Rainie quando contou ao pai que se tinha juntado à ANM. “O meu pai ficou muito zangado, mas a minha mãe encorajou-me. Ele disse que a minha participação não era útil e que me podia ser prejudicial no futuro para encontrar um trabalho”, recorda. “Talvez ele me quisesse proteger”.

No dia das eleições, Rainie recebeu uma mensagem no telemóvel. Era o seu pai a dizer-lhe que tinha votado em Sulu Sou. “Foi muito estranho. Durante muitos anos ele nunca me disse quem tinha escolhido nas eleições”. Acreditas que o teu pai mudou de opinião por tua causa? “Eu acredito ter ajudado o meu pai a ter mais consciência da política de Macau. Talvez ele pensasse que o Sulu era muito agressivo e jovem e que tem paixão pela política – agressivo de forma positiva – e por isso votou nele”.

Nesse dia, a mensagem foi recebida com um sabor agridoce. “Estava bastante feliz mas chateada porque, no dia das eleições, ele perdeu no jogo e pediu-me dinheiro”. O pai de Rainie faleceu dois meses depois. Nunca chegou a saber que a filha se tinha tornado membro da ANM.