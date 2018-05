Vítor Sereno permanece em Macau por mais seis meses

Vítor Sereno deverá continuar a ocupar o cargo de cônsul-geral de Portugal para Hong Kong e Macau por “mais seis meses”, disse ontem o embaixador de Portugal em Pequim, José Augusto Duarte. A garantia foi dada durante uma conversa com os jornalistas, na residência oficial do cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong. “Por mim, ficaria mais uns meses valentes, mas não sabemos, concretamente. Mas, à partida, diria seis meses, não andará longe dos seis meses”, anunciou o embaixador.

Questionado sobre se já existe substituto para Sereno, o embaixador José Augusto Duarte respondeu: “Não sei. À partida, sim. Mas isso levará o seu tempo, são processos longos, burocráticos, à partida, sim, mas não posso garantir”, acrescentou.

“Se eu falo do substituto do Vítor Sereno, desvalorizo a presença do Vítor Sereno, e ele ainda vai ter muitos meses aqui pela frente. E, até ao último dia, vai certamente dar imenso contributo para a defesa de Portugal e dos portugueses aqui”, disse o embaixador.

Sereno é cônsul-geral em Macau e Hong Kong, equiparado a Chefe de Missão, desde 26 de Março de 2013. Em Setembro de 2017, Vítor Sereno foi promovido a Ministro Plenipotenciário de 2.ª classe da carreira diplomática, o que formalmente o elevou a embaixador. C.A.