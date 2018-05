Taça AFC: Benfica espera jogo “muito complicado” em Taiwan

O Benfica de Macau defronta hoje o Hang Yuen FC, em Taiwan, em partida a contar para a fase de grupos da Taça AFC. Os encarnados sofreram para alcançar uma vitória histórica, por 3-2, no confronto que opôs os dois emblemas no estádio da Taipa, esperando agora ainda mais dificuldades na partida realizada em Taiwan.

Em Macau, as ‘águias’ realizaram um jogo que certamente muitos não esquecerão, não só por ter sido a estreia na fase de grupos da Taça AFC, mas também por ter sido com uma vitória por 3-2, depois de estar a perder por 2-0.

Porém, em Taiwan, os encarnados esperam bastantes mais dificuldades, não só por jogarem fora, como também pela vaga de lesões que tem atingido a equipa. “Desde que começou a AFC é recuperar, jogar, recuperar… praticamente não treinamos. Já tive a hipótese de analisar o jogo deles contra os vice-campeões coreanos, são uma equipa mais madura e fisicamente noutro patamar porque o campeonato lá já começou”, disse o treinador Bernardo Tavares ao PONTO FINAL.

O técnico dos encarnados espera, assim, um jogo “muito complicado”, mas garante que a equipa vai apresentar-se motivada para conseguir um bom resultado. “Vamos jogar com 11 e do outro lado estarão 11, vamos tentar fazer das nossas fraquezas um bocadinho mais de força, e vamos tentar apostar as fichas todas em algum ponto em que o adversário esteja mais fraco”, prosseguiu.

Recordando a pesada derrota em Pyongyang frente ao 25 de Abril, por 8-0, Bernardo Tavares referiu que a equipa até poderia ter apostado numa postura mais defensiva, mas isso “não é o ADN” da equipa. “Estes rapazes estão habituados a ter posse de bola, e estar a mandá-los defender com linhas baixa era dar um tiro nos pés”, disse o treinador das ‘águias’.

Com seis pontos na fase de grupos mas já sem possibilidade de ultrapassar o líder 25 de Abril na classificação, o Benfica procura agora segurar o segundo lugar da tabela, lugar que partilha neste momento com o Hwaebul, que hoje recebe o líder 25 de Abril.

O desafio entre o Benfica de Macau e o Hang Yuen FC está agendado para as 19 horas.