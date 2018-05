Receitas dos casinos sobem 28% em Abril

Os casinos fecharam Abril com receitas de 25,728 mil milhões de patacas, mais 27,6% comparativamente a igual período de 2017. Em Abril do ano passado, as receitas dos casinos tinham sido de 20,162 mil milhões de patacas. De acordo com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), as receitas do mês de Abril registaram uma ligeira descida, inferior a 1%, em relação ao mês anterior, Março, quando atingiram os 25,950 mil milhões de patacas. As receitas brutas acumuladas nos quatro primeiros meses do ano totalizaram 120,239 mil milhões de patacas, o que representa um aumento de 22,2% em relação a igual período do ano anterior. Este montante representa quase metade do valor total registado em 2017, de 265,7 mil milhões de patacas. A indústria de jogo começou a recuperar em Agosto de 2016, de um ciclo de 26 meses consecutivos de quedas anuais homólogas das receitas. As receitas dos casinos vinham a cair há três anos consecutivos: -3,3%, em 2016, -34,3% em 2015 e -2,6% em 2014.

