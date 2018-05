Orquestra de Macau integra ópera “Marco Polo”, em Cantão

A Orquestra de Macau vai actuar na estreia mundial da ópera “Marco Polo”, na Casa da Ópera de Guangzhou, em três sessões, de 4 a 6 de Maio. A encenação da produção operática é assinada pelo antigo director da Royal Opera do Covent Garden (em Londres), Kasper Holten, sob a batuta do maestro chinês Tang Muhai, e conta com a participação de artistas oriundos de países como a China, Dinamarca e o Reino Unido. A actuação constitui a segunda colaboração entre a Casa de Ópera de Guangzhou e a Orquestra de Macau, após a ópera “Carmen”.

“Após o êxito das óperas ‘Tosca’ e ‘Carmen’, a Casa de Ópera de Guangzhou voltou a convidar a Orquestra de Macau para actuar, a qual conta com a participação de artistas de classe mundial, atestando claramente o reconhecimento nacional e internacional da Orquestra de Macau, bem como o seu nível profissional”, escreve o Instituto Cultural, em comunicado.

De acordo com a mesma nota, a ópera original Marco Polo “apresenta uma interpretação perspicaz da experiência do viajante italiano Marco Polo, do seu pai Niccolò Polo e do seu tio Maffeo Polo durante a sua viagem para a China ao longo da Rota da Seda terrestre e da Rota da Seda marítima no século XIII”. A produção “recria o encontro épico entre figuras proeminentes, a ascensão e queda das eras, bem como a batalha entre o bem e o mal, o civilizado e o bárbaro, no contexto do intercâmbio comercial e cultural entre o Oriente e o Ocidente nas últimas dinastias Song e Yuan”, acrescenta o Instituto Cultural.