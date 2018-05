Orquestra Barroca da Casa da Música no 10 de Junho, em Pequim

O Dia de Portugal, comemorado a 10 de Junho, vai ser celebrado em Pequim com um concerto de música barroca conduzido pela orquestra da Casa da Música, do Porto, anunciou ontem o novo embaixador de Portugal na República Popular da China, José Augusto Duarte. “Cada vez que houver um Dia Nacional eu quero ter um tema para projectar aquilo que de mais nobre o meu país tem”, afirmou o diplomata.

“Faço o barroco porque no fim do século XVII havia um imperador na China, que tinha uma relação especialíssima com Portugal. Ele apreciava Portugal porque teve um conselheiro diplomático português, vindo aqui de Macau”, contou o embaixador, referindo-se a Tomás Pereira, jesuíta, matemático e cientista português.

“Esse homem era um musicólogo e, nessa altura, a música que se praticava na Europa era o barroco e ele ensinou o que era a música barroca na China e ao imperador Kangxi, que ficou devoto da música barroca. Ao invocar o imperador Kangxi, Tomás Pereira, o Porto, estamos a evocar uma época áurea do nosso entendimento”, afirmou José Augusto Duarte. Na ocasião vão também ser vão ser exibidas imagens da cidade do Porto.

“Nós não estamos a inventar tudo agora, há muita coisa que está a ser construída em termos de respeito e de interesse mútuo de divulgação e conhecimento há séculos. Ao invocar o passado estou a criar inspiração para o presente e posso evocar trazendo a Orquestra Barroca da Casa da Música do Porto, para interpretar aquilo que é uma página nobre e muito elevada de Portugal”, sublinhou.

O embaixador adiantou que tenciona assinalar, em 2019, os 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a República Popular a China e os 20 anos da transferência de Macau para a administração chinesa. O diplomata revelou a existência de contactos com as autoridades chinesas para haver “exibições culturais portuguesas em vários sítios da República Popular da China e exibições de cultura e identidade chinesas também em Portugal”. C.A.