Novo Macau: Políticas laborais “continuam inclinadas para a comunidade empresarial”

Revisão de políticas e legislação para a garantia dos direitos dos trabalhadores foram algumas das questões que a Associação Novo Macau teve em consideração na elaboração da sua declaração a propósito do Dia do Trabalhador, celebrado ontem.

A Associação Novo Macau (ANM) divulgou ontem um conjunto de exigências direccionadas ao Governo a propósito da celebração do Dia do Trabalhador. A associação pró-democrata diz que, desde o estabelecimento da RAEM, as políticas laborais do Executivo “continuam inclinadas para a comunidade empresarial e não houve qualquer acção concreta na criação e revisão das leis laborais”. A ANM afirma ainda que “a grande discrepância entre crescimento económico e qualidade de vida nunca foi tão clara”.

Entre o conjunto de exigências dirigidas ao Governo de Chui Sai On, a associação defende que “o Executivo deve manter-se firme no princípio de complementaridade de trabalhadores migrantes à força laboral local”, com mecanismo de retirada de trabalhadores a ser “executado estritamente”. “Trabalho ilegal deve ser reprimido e os trabalhadores punidos severamente, mecanismos de encorajamento de denúncia devem ser introduzidos”, indica o grupo liderado por Kam Sut Leng, ao mesmo tempo que “os direitos laborais básicos e iguais dos trabalhadores migrantes devem ser assegurados”.

Sobre esta questão, a ANM considera ainda que “a promessa de que os trabalhadores migrantes não deve exceder 20% dos empregados em empresas do sector do jogo deve ser mantido”. A associação escreve que “a mobilidade social dos [residentes] locais deve crescer através do contínuo aumento da proporção de locais em cargos médios e altos”.

A par da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, que ontem frisou que “a importância e necessidade [da Lei do Direito Fundamental de Associação Sindical] é inegociável”, a associação vice-presidida pelo deputado suspenso Sulu Sou quer o relatório da investigação académica sobre esta legislação apresentado “com a maior brevidade possível, como prometido”.

“Deve ser feito um calendário para a legislação, para cumprir o dever constitucional de protecção dos direitos de organização e afiliação a sindicatos de trabalhadores, do direito à greve e do direito de negociação colectiva”, escreve a ANM.

A associação voltou a pedir ao Governo a unificação da licença de maternidade nos sectores público e privado e o seu aumento para 120 dias, e a garantia de licença de paternidade de sete dias. Por outro lado, requereu a execução total de um salário mínimo indexado ao salário médio mensal, com “um montante que deve ser revisto e regularmente aumentado”.

Entre as exigências apresentadas – e tal como Sulu Sou havia já pedido quando o seu mandato ainda estava em vigor –, a ANM quer que a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa que coordena os assuntos sociais abra as portas ao público, de forma a “expandir a legitimidade dos representantes dos empregados e empregadores”.

Manifestações levaram 800 manifestantes para as ruas

Segundo o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), as manifestações do Dia do Trabalhador levaram às ruas cerca de 800 manifestantes, espalhados por três grupos. Segundo dados do CPSP, o que atraiu um maior número de pessoas foi o dos lesados no caso Pearl Horizon (520), seguindo-se os manifestantes da Nova Associação dos Direitos de Trabalhadores da Indústria de Jogos (300). Já o grupo ligado à Associação da Reunião Familiar concentrou-se junto do Leal Senado, sem percorrer as ruas da cidade. As manifestações decorreram de forma pacífica, acrescentam as autoridades, que destacaram 250 agentes para manter a ordem pública.