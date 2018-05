Mais de três milhões nos hotéis e pensões até Março

Mais de três milhões de pessoas alojaram-se nos hotéis e pensões de Macau no primeiro trimestre do ano, um acréscimo de 9,2% face ao período homólogo de 2017, indicam dados oficiais divulgados esta segunda-feira. Segundo a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), ao todo pernoitaram 3.352.000 hóspedes, numa média de 1,5 noites. A taxa de ocupação média atingiu 88,8%, mais 5,3 pontos percentuais do que no mesmo período do ano passado. No final de Março estavam registados no território 115 hotéis e pensões, representando, em conjunto, 39 mil quartos, já a oferta nos hotéis de cinco estrelas foi de 24 mil. Só no mês de Março alojaram-se nos hotéis e pensões da região 1.43.000 hóspedes, uma subida de 8,2% em termos anuais. O número de hóspedes provenientes da China continental (768.000) registou um aumento de 9,5%, em termos anuais, enquanto os da Coreia do Sul (38.000) subiram 11,2%, no mês de Março. Neste mês, o número de hóspedes de Hong Kong subiu 1,2%, para 131 mil, já os turistas de Taiwan que pernoitaram na região aumentaram 4,1%. Macau recebeu, entre Janeiro e Dezembro de 2017, mais de 29,5 milhões de visitantes. As unidades hoteleiras de Macau receberam mais de 13.155 milhões de hóspedes em 2017.

