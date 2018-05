Liberdades em Macau: “Estamos sempre bastante atentos àquilo que aqui se passa”

O novo embaixador de Portugal em Pequim, José Augusto Duarte, afirma que o Estado Português está atento e observador em relação às questões das liberdades cívicas em Macau, adiantando que “não existem motivos para preocupação”. O diplomata sublinhou o interesse de Portugal em atrair investimento chinês para o sector das infra-estruturas portuárias e em projectar mais “os criadores artísticos e culturais” em Macau e na China continental. José Augusto Duarte esteve em Macau para uma visita que incluiu uma reunião com o Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Cláudia Aranda

“Sem dúvida, estamos atentos e observamos, quer o Estado português, quer a sociedade portuguesa em geral estamos sempre bastante atentos àquilo que aqui se passa”, disse ontem o novo embaixador de Portugal em Pequim, José Augusto Duarte, sobre as questões das liberdades cívicas em Macau e pelo respeito que as autoridades locais estão a dar ao princípio “Um País, Dois Sistemas”. No entanto, prosseguiu, “neste momento não temos, tudo somado e concluído, motivos que nos levem a ter uma preocupação e a pôr em causa o que quer que seja na negociação que foi feita relativamente à China”.

Durante uma conversa mantida ontem com os jornalistas, na residência oficial do cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, o embaixador afiançou que existe “uma relação muito particular, muito saudável e muito sólida com a República Popular da China, e essa relação saudável também passa por uma boa relação, bom entendimento, relativamente àquilo que é Macau”.

José Augusto Duarte, que tomou posse como embaixador em Pequim, em Janeiro, salientou a particularidade do sistema existente na RAEM. “A autonomia específica para Macau como é concedido aqui, a presença da língua, a legislação, uma transição até 2049” (…). “A abertura que há, de princípio, é algo de muito especifico e muito singular na ordem política internacional. Que haja, de vez em quando, alguns episódios temos que contextualizar ou ver se eles tornam estes episódios em rotinas, e então aí merecem um debate”, disse, comentando o caso da exclusão da programação de três escritores convidados do Festival Literário de Macau – Rota das Letras por não lhes ter sido garantida entrada no território.

“Não tenho uma visão moralista sobre os outros”

Em relação à China, José Augusto Duarte sublinhou que é possível manter os valores que cada um defende para o seu país e conviver com aquilo que são as opções dos outros. “Não tenho uma visão moralista relativamente aos outros. A visão moralista que tentamos impor aos outros, e temos feito isso ao longo da história, geralmente dá mau resultado”, frisou o embaixador.

“Considero os meus valores os melhores para a minha sociedade, considero os valores que estão estabelecidos na Carta de Direitos Humanos das Nações Unidas verdadeiramente universais. A partir daí, acho que convém ter alguma humildade e ver como as coisas evoluem. É claro que eu defendo a vida humana, os direitos das minorias, o direito à identidade de cada um, a identidade das minorias e a identidade individual. Não questiono, mas isso não me leva ao ponto de ter uma visão missionária ou moralista relativamente àquilo que devem ser os modelos de sociedade aplicados pelos outros países”. Porque, acrescentou, “posso ao mesmo tempo ter os meus valores da minha sociedade e conviver com aquilo que são as opções dos outros”.

José Augusto Duarte defendeu que quando “essas liberdades são cerceadas ao nível do Estado [essa situação] nunca dura, quando há um pulsar interno na sociedade nunca dura. Temos experiência própria, muitos anos de inquisição, muitos anos de ditadura, e acabámos por nos libertar também, nunca dura”, disse, dando o exemplo do povo português que se libertou com a revolução de 25 de Abril de 1974. “Os regimes podem ser muito tiranos, mas só perduram até ao momento em que a sociedade os aceita”, salientou.

Chineses é que sabem o que fazer do seu futuro

Esse pulsar e estado de insatisfação não se verifica na China que, neste momento, “tem o melhor nível de vida e de desenvolvimento social que teve, provavelmente, na sua história”, destacou.

“A China é neste momento uma potência mundial a nível económico. Há 40 anos as pessoas morriam de fome. Poderá haver nichos concretos da sociedade que sejam mais inquietos, mas a maioria da população goza de um patamar de bem-estar que nunca gozou na sua história. Não há povo que viva indiferente a esse bem-estar material, com o tempo vamos concluir que poderá não ser suficiente, mas isso é cada sociedade a questionar e a ver qual o ‘timing’ para isso”.

Sobre a recente alteração constitucional na República Popular na China, que permitiu abolir o limite de dois mandatos do Presidente chinês, o embaixador referiu que não vê como preocupação essa questão enquanto representante do Estado português, que “releva completamente da ordem interna da China”. “Acho que compete aos cidadãos chineses e à China fazer os debates que consideram oportunos, fazer as reformas que consideram adequadas e ter o seu próprio modelo de desenvolvimento e de evolução naquilo que são os direitos cívicos ou o que são as ordens constitucionais estabelecidas relativamente ao número de mandatos”, disse. “Não creio que isso releve da competência de Portugal, para fazermos comentários moralistas para indicar aquilo que é a via justa a qualquer povo, naquilo que seja. Não é por aí que as coisas são complicadas, não me parece que seja a coisa mais complicada”, acrescentou.

Investimento chinês em Sines e infra-estruturas

José Augusto Duarte quer aproveitar o bom entendimento institucional entre Portugal, a República Popular da China e a RAEM para projectar “o desenvolvimento das relações económicas, culturais, académicas, desportivas, científicas e tecnológicas”.

O diplomata destacou que as trocas comerciais e de investimento entre as partes “não têm progredido ao ritmo que é o bom entendimento institucional” e sublinhou a importância do envolvimento da “sociedade civil”.

“Temos de ter acordos que permitam a troca de produtos e os investimentos, mas a partir do momento em que já temos esses acordos, como é o caso, neste momento, em Macau, temos de ter também a própria dinâmica da sociedade civil, a ambição da sociedade civil para aproveitarmos esses mecanismos existentes já a nível institucional”, disse o diplomata nesta primeira deslocação a Macau enquanto embaixador de Portugal em Pequim.

José Augusto Duarte reiterou que existe interesse de Portugal em incluir o Porto de Sines no projecto chinês “Uma Faixa, Uma Rota”, e sublinhou a possibilidade de se poder atrair “mais investimento chinês em Portugal, nomeadamente relativamente às infra-estruturas, infra-estruturas portuárias por exemplo”, disse.

“Portugal tem um interesse inequívoco em ficar conectado, com esta iniciativa, do ponto de vista económico, temos interesse nisso, o interesse não é apenas um interesse político abstracto, é concreto”, declarou o embaixador referindo-se ao projecto “Uma Faixa, Uma Rota”.

Para José Augusto Duarte este projecto pode ajudar bastante a economia portuguesa já que o país tem “uma posição estratégica única na Europa, de facilidade de ligação ao continente americano e ao continente africano [por mar] e por terra a toda esta massa continental euro-asiática”.

A China não é apenas distante, é intimidatória

Em relação às exportações portuguesas para a China, o embaixador destacou as dificuldades. “Há uma enorme distância geográfica que separa Portugal da China e da RAEM, a distância física conta, não é a mesma coisa exportar para a Badajoz e para a Espanha ou exportar para a China”, disse.

Sendo que “a China não é apenas distante, é intimidatória” afirmou José Augusto Duarte, justificando que a China é “país com 1,4 mil milhões habitantes e com uma língua completamente diferente”.

Portugal tem uma população limitada, de cerca de 10 milhões de habitantes, e “uma economia que corresponde à dimensão geográfica e humana, não temos essa dimensão gigantesca, mas ainda assim estou em crer que podíamos e deveríamos ter uma maior presença económica na RAEM, como também acho que poderíamos e temos condições para projectar mais os nossos criadores artísticos e culturais, quer aqui em Macau, quer na China em geral. Teremos todos de fazer um esforço de divulgação. Eu gostaria de ver a minha sociedade, o meu povo, os meus criadores artísticos e os meus empresários a vingarem no mercado chinês, porque se vingarmos aqui, vingaremos naquilo que é a projecção da geoeconomia do século XXI”.

O embaixador anunciou, também, que Portugal se encontra a criar condições legais para “uma série de produtos que neste momento não podem ser exportados”. Só depois disso será possível “trazer os empresários, dar-lhes a devida preparação, a devida informação estabelecer contactos e fazer ‘lobby’”, esclareceu. “Estamos a negociar há vários anos a possibilidade de exportar para o mercado chinês carne de porco congelada portuguesa e a negociação está em curso”, afirmou o embaixador.

O diplomata quer também aumentar as relações na vertente cultural. “Adoraria ver mais artistas portugueses a ter o sucesso que Cuca Roseta teve em Pequim, em que esgota uma sala de espectáculos, em cinco horas estava tudo esgotado, e trazê-los mais cá. Obviamente que me dá muita satisfação ver como os chineses aderem à nossa cultura e à nossa identidade cultural mais profunda. Vamos ter aí muito trabalho e muita ambição para projectar nos próximos anos para chegar a algum lado”, afirmou.

A China é seguramente uma prioridade da política externa portuguesa, disse. “A China mesmo que não fosse ela impunha-se por si, a China é um grande investidor em Portugal tem uma excelente relação político-diplomática com Portugal, é inevitavelmente um ‘player’ na cena internacional, é um membro permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para onde quer que nos viremos a China marca presença e, obviamente, que é, por todos estes vectores, uma prioridade da política externa portuguesa”, destacou o diplomata, esclarecendo que Portugal tem vários “topos” nas suas prioridades de política externa. “A União Europeia é certamente um dos topos, outros topos são países como Angola, Moçambique, Espanha, Brasil, mas, também, seguramente a China”, adiantou.