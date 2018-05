Em “Parasomnia”, descobrem-se os limites do sono, do sonho e da lucidez

Patrícia Portela convida ao embarque numa viagem de descoberta do que está entre o sono, o sonho e a consciência, tomando a Casa do Mandarim como palco para um teatro imersivo. Em “Parasomnia”, nome do único espectáculo que representa Portugal no Festival de Artes deste ano e que se apresenta até domingo, a artista portuguesa pretende uma “estimulação da produção de melatonina” e os “vapores da sonolência apropriados à indução de um sono regenerador propício à prática do sonho lúcido”.

Na descrição que se lê na página oficial da artista, a ideia é, numa primeira antecâmara, o espectador aguardar “enquanto observa um mural de pinturas desenrolar-se num movimento imperceptível ao olhar desatento, mas constante ao olhar perscrutador”; e, depois, numa segunda câmara, o visitante “é convidado a render-se à inércia de uma sesta. Acompanhado de uma voz feminina que envelhece, deitado, mantém-se no limiar de uma contradição performativa: se ficar acordado, perde a experiência que a instalação lhe propõe; se adormecer, perde a experiência que a instalação lhe apresenta”.

Patrícia Portela transforma a Casa do Mandarim, ícone do património da cidade, em várias divisões, incluindo sala de estar, quarto, casa de banho, sala de leitura e sala-mistério. Sorve os elementos da vida quotidiana, induzindo o público à reflexão “nas suas relações com o seu verdadeiro eu, corpo, estado psicológico e sociedade”, conta o Instituto Cultural, organizador do Festival de Artes de Macau, sobre o espectáculo.

A artista multimédia baseou “Parasomnia” no ensaio incompleto “Sobre o Sono, o Despertar e a Ausência de Sonhos” (1890), da autoria de Acácio Nobre, e nas suas próprias reflexões acerca das descobertas de dois neurofísicos do século XIX sobre o sono dos pássaros. O conceito, texto e espaço foram concretizados por Portela, que decidiu rodear-se da Irmã Lúcia Efeitos Especiais para a pós-produção do mural vídeo, de Christoph de Boeck na realização do espaço sonoro, da voz de Célia Fechas, e de Elisabeth Drouwé no violino.

O trabalho de Patrícia Portela pode ser encontrado nos círculos de arte contemporânea de Portugal e da Bélgica e a sua experiência abrange cenografia, imagem, literatura e filosofia. Em Portugal, já foi reconhecida com o Prémio Acarte/Maria Madalena de Azeredo Perdigão da Fundação Gulbenkian e foi uma das cinco finalistas do Prémio Sonae Media Art de 2015 – precisamente com “Parasomnia”, que estreou no mesmo ano.