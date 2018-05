Centro Científico e Cultural de Macau acolhe conferência internacional sobre música chinesa

O Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa, recebe a 21ª edição da CHIME, conferência internacional com enfoque na investigação da música chinesa. O evento decorre entre os dias 9 e 13 deste mês e o programa inclui várias palestras sobre Macau e a sua relação musical com outros países e regiões.

A conferência internacional CHIME (European Foundation for Chinese Music Research) tem este ano como tema central a música chinesa como cultura cruzada. Entre os dias 9 e 13 deste mês, o Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM), em Lisboa, acolhe o evento que reúne especialistas em música oriunda da China, nas influências que a mesma recebeu de regiões e países vizinhos e os elementos que levou para outras geografias. O programa da CHIME integra um painel de oradores que se dedicam ao estudo sobre Macau.

No primeiro dia, um intermezzo musical faz as honras (depois do discurso da cerimónia de abertura) e sobem ao palco Xia Yuyan, na pipa, He Yi, na voz e qin, Johannes Möller, na guitarra, acompanhados pela dança de Jiang Shaofeng. Termina o dia com uma palestra sobre a Rota da Seda e a sua ligação à música budista – Tian Qing, do Centro de Investigação e Protecção do Património Cultural Imaterial de Pequim, vai falar em chinês.

O dia 10 começa com Andreas Teen, da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, a discorrer sobre a primeira música chinesa que se tornou um êxito além-fronteiras: “Rose, Rose I Love You”. Depois, apresenta-se no palco Edwin Porras, do Departamento de Etnomusicologia da UCLA, em Los Angeles, nos Estados Unidos, para uma comunicação sob o tema “The Corneta China Diaries: The Cross-Cultural Adventures of the Chinese Suona in Cuba” – a ligação entre China e Cuba.

É no mesmo dia que Macau será o ponto central de um painel que arranca na parte da manhã. O exercício de revisitação de práticas coloniais na China, partindo de três casos de estudo que vão de Macau a Xangai, vai ser feito por Michael Saffle, do Virginia Polytechnic Institute and State University dos Estados Unidos. Segue-se no palco Oswaldo da Veiga Jardim Neto, académico independente de Macau, cuja palestra tem enfoque na protecção da identidade cultural portuguesa em Macau entre os anos 1818-1935.

Outra académica independente, Margaret Lynn, do Reino Unido, vai abordar as obras para piano do padre português Áureo Castro, que passou pelo território; e Hon-Lun Helan Yang, da Universidade Baptista de Hong Kong, que vai falar sobre os solistas da Orquestra Municipal de Xangai. O programa do dia encerra com a projecção de documentários.

As palestras agendadas para o dia 11 têm temas como o cosmopolitismo musical em Guangzhou, explicado por Adam Kielman, da Universidade Chinesa de Hong Kong, a música do início do século XX e a ocidentalização ou a música chinesa no final do século XIX. Destacam-se também as palestras sobre a China e os seus vizinhos asiáticos, incluindo Malaca, na Malásia, e Coreia.

O último dia da 21ª edição da CHIME, apresenta no programa uma abordagem aos géneros Pop e Rock chineses, nomeadamente a relação musical entre a China e o Japão, e uma conversa com Zhang Xiyue, do Conservatório de Música de Sichuan, em Chengdu, na China, sobre integração cultural e inovação no âmbito do Festival China-ASEAN.

Macau volta a ser debatido neste dia. Catherine Capdeville-Zeng fala sobre as conexões musicais entre Macau, Portugal e o Brasil; Enio de Souza, do Instituto de Etnomusicologia, do Centro de Estudos em Música e Dança/FCSH/UNL e do Centro Científico e Cultural de Macau, vai articular sobre a música chinesa e a diáspora, concretamente sobre Portugal e o Brasil; Victor A. Vicente, da Universidade de Hong Kong, apresenta “Perdido na Lusofonia: Localizar e Ouvir Macau num Festival Internacional da Lusofonia”; e François Picard, da Universidade de Sorbonne, em Paris, conta “as aventuras da harpa” na Europa, China, Japão, Macau e Manila.