ATFPM: Importância e necessidade da Lei sindical “é inegociável”

A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) celebrou ontem, pelo 31º ano consecutivo, o Dia do Trabalhador. As actividades atraíram mais de 1500 participantes e culminaram num jantar que arrancou com um discurso de Rita Santos, presidente da Assembleia Geral da ATFPM, que disse esperar que “a Lei do Direito Fundamental de Associação Sindical possa ser aprovada” em 2019, depois da eleição do novo Chefe do Executivo. “A sua importância e necessidade é inegociável”, disse.

Antes do jantar, que contou com a presença de convidados do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais e do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, Rita Santos afirmou que “a execução da Lei pode proteger os direitos fundamentais dos trabalhadores” e defendeu o aperfeiçoamento da legislação.

A também presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceânia do Conselho das Comunidades Portuguesas recordou ainda que a ATFPM “entregou várias sugestões para melhorar a proposta da lei intitulada ‘Alteração dos Trabalhadores da Função Pública de Macau’ a fim de lutar pela igualdade e os direitos dos trabalhadores da função pública, quer os que estão no activo quer os aposentados”.

Repetiu-se a tradição da organização de actividades desportivas, “com vista a congregar os trabalhadores da função pública”. Participaram mais de 30 serviços públicos, incluindo funcionários da Polícia Judiciária, Corpo de Bombeiros, Serviços de Alfândega, Instituto Cultural ou Instituto de Acção Social.

“Espero também que a ATFPM faça um bom trabalho no futuro com a atitude mais confiante, moral e pragmática, aplicando o espírito do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China e contribuindo para a sociedade de Macau”, disse ainda Rita Santos, no seu discurso.