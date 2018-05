Abertura de consulado em Cantão é “uma questão de dias”, não há planos de expansão

A abertura do consulado português em Cantão “é literalmente uma questão de dias”, afirmou ontem o embaixador de Portugal em Pequim, José Augusto Duarte. Neste momento, não há planos de expansão para além dos consulados e embaixada já existentes, adiantou o novo embaixador, em funções desde Janeiro de 2018.

“Sei que isto já é uma questão que perdura, mas reparem, quando estamos a depender de questões completamente logísticas nem sempre é fácil. Mas é literalmente uma questão de dias, temos todas as autorizações, temos o pessoal, estão a trabalhar lá dentro, já”, anunciou o embaixador, durante uma conversa com os jornalistas, na residência oficial do cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

Questionado sobre a possibilidade de abertura de mais consulados na China, o embaixador declarou não haver “para já” essa hipótese. “Para já, não. Eu sinceramente adoraria que Portugal tivesse mais consulados em mais cidades, o país tem uma dinâmica fantástica e, portanto, importaria a possibilidade de nós aproveitarmos. Mas, mais do que abrir novos consulados, importa dotar os que já temos e a embaixada com todos os meios necessários para dar resposta àquilo que são as necessidades na sua própria área”, disse. “Gostaria de ter mais recursos humanos e materiais na embaixada em Pequim, nos consulados que temos em Macau, em Xangai e Cantão mas, como sabem, há todas estas regras da contenção da despesa pública e limitações orçamentais e de contratação de recursos humanos”, prosseguiu o embaixador. “Neste momento, não temos planos de expansão para além destes, é mais consolidação do que temos, Xangai, Macau, Cantão, Pequim”, sublinhou. C.A.