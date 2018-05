1º de Maio: Centenas de trabalhadores do jogo na rua

O Dia do Trabalhador ficou marcado pela manifestação de algumas centenas de trabalhadores do jogo que entoaram palavras de ordem a favor de medidas de controlo do tabagismo nos casinos e do pagamento do décimo quarto mês. “Nós queremos a nossa saúde de volta!”, entoou-se durante a marcha, numa clara alusão ao controlo do tabagismo dentro dos casinos.

Apesar de ser proibido fumar dentro dos casinos, existem salas legalmente equipadas para o efeito e os manifestantes defendem a proibição total desses espaços. “Nós queremos que as multas para quem prevarique a lei sejam maiores”, afirmou à Lusa um membro da Nova Associação dos Trabalhadores do Jogo de Macau, organizadora da manifestação, que se identificou como William.

“Queremos ter os mesmos direitos que os funcionários da administração pública em Macau e achamos justo receber o 14.º mês”, declarou, revelando ainda que está a decorrer uma recolha de assinaturas, sobre estas matérias, para ser entregue aos deputados. Um membro da associação, que não se quis identificar, contou que “muitas pessoas estão a usar máscaras [contra a poluição] por terem medo de represálias”.

A manifestação decorreu de forma ordeira, teve a duração de cerca de duas horas e terminou em frente à sede do Governo. A marcha contou ainda com a presença do deputado democrata Au Kam San, que não quis prestar declarações.