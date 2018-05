Sessões de promoção de produtos alimentares lusófonos atraem mais de 200 compradores

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) concluiu uma série de actividades de promoção de produtos alimentares dos países de língua portuguesa. No futuro, o organismo quer apostar em campos como o comércio e a economia.

Huizhou e Dongguan foram as últimas duas paragens da série de “Actividade Promocional e Sessão de Bolsas de Contacto alusivas aos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa” promovida pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) desde o ano passado, tendo como palco a aglomeração urbana da região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. As duas sessões decorreram na passada quinta e sexta-feira e atraíram 21 empresas fornecedoras de produtos alimentares e mais de 200 compradores.

Nos eventos foram apresentados, pelo IPIM e empresas dos países de língua portuguesa, produtos alimentares e artigos como café, vinho, água mineral, petiscos, sal, sumo de frutas, bebidas, leite ou óleo vegetal. A exibição foi conduzida em conjugação com a promoção feita no Portal para a Cooperação na Área Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa, “com efeitos sinergéticos online e offline e facilitando as negociações entre os fornecedores e compradores, identificando, assim, as oportunidades de negócio”, explica o IPIM em comunicado.

O organismo aponta que, de acordo com o ‘feedback’ obtido da parte dos expositores, a realização desta actividade “pode ajudar, com sucesso, os produtos dos Países de Língua Portuguesa a entrarem no mercado do interior da China, tendo especialmente em consideração a vantagem de negociar face a face com os compradores, conseguindo, desse modo, obter um número significativo de encomendas”.

“Através da degustação e promoção de produtos ‘in loco’, os compradores obtiveram uma compreensão mais profunda sobre os produtos dos países lusófonos”, refere o IPIM, atirando o exemplo de um agente de vinhos de Portugal em Macau que participou na actividade promocional pela segunda vez e revelou que “conseguiu contactar com um maior número de compradores profissionais”. Para além disso, acrescentou ainda que, nesta edição, chegou a acordo de intenção de cooperação com quatro compradores.

Na organização dos eventos, juntaram-se ao IPIM a Câmara de Comércio da China para Importação e Exportação de Alimentos e Produtos Nativos e os Serviços do Comércio dos Municípios de Huizhou e de Dongguan.

O IPIM garante que vai continuar a realizar diferentes tipos de actividades promocionais, ‘workshops’ e sessões de formação, tendo como temas o comércio, a economia ou produtos dos Países de Língua Portuguesa.