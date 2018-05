Planos de prevenção e redução de catástrofes “ainda demorarão algum tempo a ficar concluídos”

Com um balanço positivo e resultados previstos atingidos, o simulacro de tufão “Peixe Cristal” decorreu no sábado e centrou-se na zona da Praia do Manduco e Coloane, tendo sido conduzido por 29 organismos da estrutura da Protecção Civil. Chui Sai On quer que serviços públicos e cidadãos se coordenem na resposta a catástrofes naturais.

Por se tratarem de projectos interdepartamentais, os planos de médio e longo prazo de prevenção e redução de catástrofes “ainda demorarão algum tempo a ficar concluídos”, afirmou Chui Sai On no sábado, após o simulacro de tufão “Peixe Cristal”, conduzido por 29 organismos da estrutura da Protecção Civil. O Chefe do Executivo deixou um apelo, pedindo “uma coordenação entre os serviços públicos e a população para os trabalhos de prevenção e redução de catástrofes decorrerem de forma eficaz”.

Na deslocação ao Centro de Operações de Protecção Civil (COPC) para assistir ao simulacro e inteirar-se do relatório do teste ao “Plano de evacuação das zonas baixas em situações de ‘Storm Surge’ durante a passagem de tufão”, Chui Sai On referiu que a experiência obtida com a passagem do tufão Hato por Macau, no ano passado, “levou todos os serviços a procederem a medidas de aperfeiçoamento e a elaborarem planos de curto, médio e longo prazo com base nas especificidades territoriais de Macau”.

O responsável considera, no entanto, que o grande número de departamentos governamentais envolvidos nos projectos de prevenção e redução de catástrofes significa um atraso na conclusão dos trabalhos. No caso dos planos de previsão, os serviços competentes que marcaram presença na actividade de sábado frisaram que o resultado do simulacro permite o aperfeiçoamento do “grande volume de trabalhos preparativos”.

De acordo com um comunicado do Executivo, Chui Sai On garantiu uma aposta na educação da população em relação a tufões e outras catástrofes naturais. O exercício contou não só com a participação dos serviços públicos, mas também com o apoio de associações cívicas. O Chefe do Executivo mostrou-se ainda convicto de que a prevenção e redução de catástrofes é uma responsabilidade conjunta, sendo indispensável a participação da sociedade para se fazer frente às catástrofes.

Por outro lado, “com a revisão e o aperfeiçoamento das medidas e infra-estruturas, feitos pelo COPC nos últimos meses, Macau está melhor preparada para enfrentar o período de tufões que se aproxima”, indicou o Chui Sai On.

O Chefe do Executivo surgiu no COPC acompanhado do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, do comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários e comandante de Acção Conjunta, Ma Io Kun, e do director-geral dos Serviços de Alfândega, Vong Iao Lek. Estiveram ainda presentes representantes da guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, do Instituto de Investigação de Segurança Pública da Universidade de Tsinghua e a chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, O Lam. No total, participaram mais de 1700 pessoas.

Ma Io Kun, na qualidade de comandante de Acção Conjunta, fez um balanço positivo do simulacro “Peixe Cristal”. De acordo com a Rádio Macau, no final da actividade, o responsável referiu que “o exercício foi bem sucedido e atingiu os resultados previstos”, sublinhando o empenho em “trabalhos de protecção civil de modo a melhorar os trabalhos de prevenção contra catástrofes”. Disse ainda esperar receber os relatórios sobre a actividade ainda esta semana.

IAS está preparado mas faltam equipamentos

O Instituto de Acção Social (IAS) garante que os 16 abrigos de emergência estão prontos para entrar em funcionamento. A garantia foi dada por Tang Iok Wa, chefe do departamento de serviços familiares e comunitários do IAS, durante o simulacro “Peixe Cristal” para testar o mecanismo de resposta a tufões, avançou a mesma emissora.

No sábado, foram testados a evacuação de espaços e o funcionamento dos centros de abrigo, entre os quais o Instituto Salesiano – que consegue acolher 300 pessoas. Tang Iok Wa diz que, apesar de estarem prontos, há ainda espaço para melhorias. “Temos, por exemplo, de aumentar o número de equipamentos neste espaço, como televisões para os cidadãos poderem ter informações actualizadas sobre o tufão. Quanto aos equipamentos de luz também precisamos de mais. Mas o ponto principal é que durante a passagem de tufão nós vamos abrir estes 16 locais para prestar apoio a pessoas necessitadas”, afirmou, citado pela Rádio Macau.