IPIM lança novo plano de apoio a conferências e feiras

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) lança hoje o “Plano de Apoio Financeiro para Convenções e Exposições”. O organismo pretende “aumentar, em conjunto com o sector, a sua competitividade e o número de convenções e exposições a serem realizadas em Macau”.

O novo programa do IPIM combina o “Plano de Estímulo às Convenções e Exposições” e o “Plano de Apoio a Conferências Internacionais e Feiras Profissionais”, sendo os dois planos alterados: “A cobertura das despesas de actividades de promoção e divulgação foi ajustada para abranger as despesas geridas no período entre os nove meses antes da realização do evento e um mês após a conclusão do mesmo e serão aceites os cartões electrónicos de embarque como um documento qualificado”, refere um comunicado do organismo.

O IPIM conduziu uma sessão de esclarecimento sobre as alterações aos termos e condições dos dois planos de estímulo e apoio e o evento contou com a participação de mais de 70 pessoas, incluindo profissionais do sector de convenções e exposições de Macau e também representantes de entidades organizadoras locais e estrangeiras, sector hoteleiro e de fornecimento de recintos.