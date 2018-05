Governo assina memorando para cooperar com São Tomé e Príncipe

Macau e São Tomé e Príncipe já cooperam na área do turismo. A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) e o Ministério das Finanças, Comércio e da Economia Azul de São Tomé e Príncipe assinaram um memorando de entendimento que entre um conjunto de objectivos prevê também a inclusão de funcionários governamentais de turismo do país da África Central no programa de formação destinado a países de língua portuguesa ministrado pela DST em conjunto com o Secretariado Permanente do Fórum de Macau.

De acordo com um comunicado do organismo local, “deste ano em diante, a DST irá continuar a organizar três sessões de estágios por ano, com a duração de duas semanas cada, envolvendo funcionários governamentais de turismo de São Tomé e Príncipe”.

Ao memorando de entendimento prendem-se oito objectivos, entre os quais – e para além do desenvolvimento de competências – o intercâmbio de informações em matéria de conceptualização, definição e implementação de políticas para o sector do turismo; a promoção da cooperação e parcerias entre pequenas e médias empresas turísticas de ambas as partes; o apoio à organização de visitas promocionais de operadores, agentes de viagens e hoteleiros; o intercâmbio de informações sobre a evolução dos mercados turísticos; ou a participação em feiras e fóruns empresariais.

Entre os oito países de língua portuguesa, a DST já assinou memorandos de entendimento para cooperação em matéria de turismo com seis, nomeadamente com Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em 2010, e com Timor-Leste e Angola, em 2013 e 2015, respectivamente. Em 2016, o Governo assinou o Protocolo de Cooperação no Domínio do Turismo com o Ministério da Economia de Portugal.