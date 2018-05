Falta resposta e colaboração positiva da Polytec, diz Sónia Chan

A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, considera que, no caso Pearl Horizon, “a parte da empresa promotora mostrou uma falta de resposta e de colaboração positiva”, instando ainda que tanto as autoridades como os serviços competentes dialoguem e comuniquem com a empresa promotora, Polytec, e os pequenos proprietários, “com o objectivo de coordenar, as partes da venda e compra, a encontrar uma solução adequada”.

A afirmação foi feita em mais uma reunião do Governo com o representante dos proprietários do Pearl Horizon, Kou Meng Pok, que contou com a presença do Chefe do Executivo, Chui Sai On, do Comissário contra a Corrupção, André Cheong, e durante a qual o Governo reiterou que manterá “inalterada a sua posição de princípio assumida em relação ao caso” e que “serão defendidos, nos termos da lei, os direitos e interesses legítimos dos indivíduos em causa”.

De acordo com um comunicado do Gabinete do Porta-voz do Governo, Chui Sai On disse que “o grupo interdepartamental das diferentes tutelas dos secretários têm igualmente defrontado um grande volume de trabalho, ao elaborarem várias propostas viáveis, dentro do quadro legal vigente, e no sentido de mediar não só a encontrar uma solução como também a proteger os direitos e interesses legítimos dos compradores” das moradias em construção no Pearl Horizon.

No encontro falou-se ainda do já anunciado “projecto básico” do Governo para aproveitamento do terreno do Pearl Horizon, tendo o Executivo enfatizado que “tem lidado o caso Pearl Horizon com uma visão integrada, para garantir o uso razoável do erário público, o equilíbrio dos interesses de toda a sociedade e as reivindicações legais e razoáveis dos pequenos proprietários” e que a proposta de aproveitamento “não irá afectar as actuais políticas de habitação pública, nem as construções públicas que envolvem o bem-estar da população”.

A proposta de solução para o caso Pearl Horizon será divulgada depois de publicada a sentença do Tribunal de Última Instância.