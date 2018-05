Da videovigilância nas ruas às câmaras dentro de camiões: o controlo de tráfego de Shenzhen

O sistema de controlo de tráfego de Shenzhen existe há sete anos e é responsável pela monitorização diária de três milhões de carros privados. A frota de autocarros, táxis e camiões é controlada por um sistema de câmaras instalado nos veículos e outras 70 mil espalhadas pela cidade.

Catarina Vila Nova*, em Shenzhen

Mais de 70 mil câmaras de controlo de tráfego, instaladas a cada seis metros nas ruas de Shenzhen servem de suporte ao sistema de monitorização do trânsito da cidade. A circular pelas nove mil estradas que compõem a rede viária da metrópole estão três milhões de carros privados e outros 25 mil veículos comerciais, táxis e autocarros. Sem contar com os automóveis que vêm de fora. Os quase dois mil metros quadrados da urbe são habitados por mais de 10 milhões de pessoas, o equivalente a um Portugal. A pensar nestes números e prevendo a sua capacidade de multiplicação, em 2011, a Comissão de Transportes de Shenzhen arrancou com um projecto, ainda hoje em desenvolvimento, que é actualmente o sistema de monitorização da cidade, composto por 33 plataformas distintas e que funcionam diariamente e em simultâneo. O próximo passo? Ter em circulação nas estradas carros sem condutor.

Na imensa sala onde está instalado o Centro de Comandos de Operações dos Transportes de Shenzhen, duas filas de funcionários olham em silêncio para os monitores nas suas secretárias. À sua frente, um conjunto de ecrãs que ocupa todo o espaço da parede vai mostrando imagens, fixas e em movimento. Um mapa da cidade dividida em 100 distritos, cada qual com a sua cor consoante a intensidade do tráfego. Vídeos em tempo real das estradas. Previsões do trânsito com base nos dados armazenados. Gráficos com o número de veículos registados em Shenzhen. “Nós somos responsáveis pelas plataformas de mega dados de tráfego, de monitorização da indústria, de alerta, suporte e tomada de decisões. No geral, somos responsáveis por fornecer as informações ao público e por facilitar o processo de tomada de decisão do Governo”, resume Ben Lee, do Centro de Comandos de Operações dos Transportes de Shenzhen, durante a visita às instalações.

“Nós instalamos aparelhos de inspecção do trânsito a cada seis metros de estrada e podemos saber o volume do tráfego em cada secção. Podemos também comparar os dados dos últimos seis meses para melhor facilitar as nossas previsões”, explica Ben Lee, enquanto nos ecrãs se sucedem as imagens em tempo real das vias congestionadas pelos veículos. Nas estradas circulam diariamente 500 funcionários deste departamento com um simples propósito: o de localizar pequenos estragos na rede viária da cidade. Sejam sinais caídos, separadores partidos ou outros incidentes menores, estes trabalhadores fotografam-nos e enviam as imagens para o sistema. “Nós enviamos esta missão ao departamento responsável e, dentro da aplicação, registamos cada passo da missão de manutenção. Se esta tarefa não estiver concluída em três ou quatro horas, nós vamos pressionar o departamento”, explica Lee.

CONDUTORES VIGIADOS DENTRO DOS CAMIÕES

No último semestre do ano passado, os acidentes que envolvem camiões diminuíram em 78%. São números avançados pelo Centro de Comandos de Operações dos Transportes de Shenzhen que, segundo o seu responsável, se devem ao sistema implementado no início de 2017. Há pouco mais de um ano, o Governo de Shenzhen começou a incentivar as empresas que utilizam camiões, especialmente de transporte de mercadorias perigosas, a instalar nestes veículos um sistema de videovigilância, tanto do condutor, como da estrada. “Se o condutor fizer algo perigoso vamos registar este tipo de comportamento. Se a distância entre os dois carros for demasiado curta, ou se o condutor bocejar, fechar os olhos, fizer uma chamada ou fumar, o sistema vai lançar um alerta para o condutor, para a empresa e também para o nosso departamento”, explicou Lee.

O mesmo sistema está também implementado, desde 2011 em todos os táxis e autocarros de Shenzhen. No total, são mais de 124 mil veículos que são diariamente controlados por este departamento e que emitem entre 500 a mil alertas por dia. “Nós encorajamos as empresas a instalar estas câmaras mas não é obrigatório”, explicou Ben Lee. De mês a mês, é publicado um ranking e as empresas dos condutores que registaram o maior número de alertas durante três meses consecutivos serão multadas. Sobre a frota de autocarros públicos, constituída por mais de 100 mil veículos, o mesmo responsável garante que todos são já movidos a electricidade. Neste momento, mais de 75% dos táxis são também já eléctricos, número que terá que chegar aos 100% até ao final deste ano.

Além das câmaras instaladas no interior dos camiões, táxis e autocarros, todos os veículos e meios de transporte que circulam nas ruas desta urbe são diária e constantemente vigiados pelas 70 mil câmaras instaladas nas vias. Número este que Ben Lee garante ser inferior ao número de aparelhos de videovigilância do Departamento de Segurança Pública espalhados pela cidade. “O departamento, que é uma espécie de FBI, tem mais câmaras destas porque eles têm que conhecer as ruas e as caras”.

*A jornalista viajou a convite do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM

……

CAIXA

AUTOCARROS SEM CONDUTOR JÁ CIRCULAM EM SHENZHEN

Num dos parques públicos de Shenzhen circulam quatro autocarros de transporte de passageiros sem condutor. A fase de testes foi iniciada no final do ano passado pela Hai Liang Technology, uma empresa baseada em Shenzhen, que compete com a Tencent e a Baidu para ser a primeira a colocar nas estradas da cidade o primeiro carro de inteligência artificial. A pesquisa e desenvolvimento deste segmento está sob a alçada do sector privado mas o Governo de Shenzhen encontra-se a criar regulamentos específicos para estes veículos. “O Governo tem de lhes dizer em que ruas é que eles podem usar os carros de inteligência artificial, e eles têm que instalar um sistema de GPS e esses dados têm que ser enviados para o nosso departamento”, exemplifica Ben Lee.