Comissão Nacional de Saúde chinesa sugere criação de serviço de gestão de emergência médica em Macau

O director do Gabinete de Emergência da Comissão Nacional de Saúde da China continental, Lei Chin Ion, sugeriu que Macau crie um serviço de gestão de situações de emergência médica. Num encontro com os Serviços de Saúde, o responsável por este organismo na República Popular da China afirmou que o Governo Central vai apoiar a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau no reforço da coordenação e comunicação de resposta a doenças transmissíveis e desastres.

De acordo com um comunicado dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion referiu ainda que “Macau tem capacidade suficiente para dar resposta a emergências de saúde”, conclusão que tirou depois de a delegação de especialistas da Comissão Nacional para a Redução de Desastres se ter deslocado ao território, este mês, para prosseguimento de uma investigação e estudo científico.

A delegação dos Serviços de Saúde que visitou o director da Comissão Nacional de Saúde, Ma Xiaowei, foi liderada pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam. Depois da proposta lançada pelo responsável local de reforço da cooperação na área da saúde e medicina do Interior da China, Ma Xiaowei afirmou que “a Comissão Nacional de Saúde dará especial apoio e facilidade a Macau”.

Alexis Tam deixou ainda um convite para que Ma marque presença na Conferência Conjunta da Administração de Saúde do Interior da China, de Hong Kong e de Macau, que terá lugar na RAEM em Novembro deste ano.

No encontro foi ainda discutido o desenvolvimento do programa (em colaboração com a Organização Mundial de Saúde) para centros de saúde ‘matching’ em Timor-Leste. Tam disse esperar que, “com a partilha de experiência e apoio técnico, Macau consiga reforçar a relação de parceria com instituições médicas de países localizados ao longo do percurso de ‘Uma Faixa, Uma Rota’, para elevar o nível de saúde de ambas as partes”.